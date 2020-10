Pronti al cambio?

Quello del modulo è un tema ricorrente, soprattutto nelle ultime settimane, in casa Napoli. Con l'arrivo di Gennaro Gattuso, in molti avevano ovviamente preventivato la possibilità di poter cambiare la veste tattica rispetto a quanto mostrato da Carlo Ancelotti. E cosi si è tornati al 4-3-3, sistemazione ideale per i giocatori azzurri, che ha fatto le fortune del Napoli sotto la gestione di Maurizio Sarri.

Con l'inizio della nuova stagione, il tecnico calabrese ha lavorato nel corso del ritiro di Castel di Sangro ad un ulteriore variazione tattica, soffermandosi in maniera decisa sul 4-2-3-1: soluzione interessante, che ha stuzzicato i tanti tifosi del Napoli soprattutto per la grossa mole offensiva che sarebbe impiegata contemporaneamente.

Dentro Osimhen, Lozano, Insigne, Mertens come sotto punta, per un attacco di grande qualità e con un attaccante - quello nigeriano - che sembra pronto a dare una sterzata netta alla fase offensiva, dilapidata negli ultimi anni da uno spreco costante sotto porta, che ha attirato ovviamente tantissime critiche.

Bene l'attacco, ma il centrocampo? Con l'addio di Allan, il Napoli ha perso un elemento di quantità di sicuro affidamento, che negli anni - tranne probabilmente gli ultimi due - ha rappresentato un punto fermo per la squadra partenopea. Fabiàn, Zielinski, Demme, Lobotka e anche Elmas costituiscono un centrocampo di grandissima qualità, carente però sotto il punto di vista della fisicità.

Ed ecco, allora, la soluzione/svolta direttamente da Londra, dal mercato: Tiémoué Bakayoko è stato un investimento voluto e necessario, sul quale c'è stato l'ok di tecnico e dirigenza. La versatilità del centrocampista francese è stata la carta vincente sulla quale il Napoli ha voluto puntare: non solo 4-2-3-1, ma anche soluzioni con centrocampo più folto o già testate in casa Napoli come il 4-3-3.

Bakayoko ha dato, dunque, una completezza considerevole alla rosa di Gattuso, con il tecnico calabrese che ha una scelta vasta per poter decidere se e quanto puntare sul 4-2-3-1 che contro il Genoa ha mostrato - per stessa ammissione di Ringhio - pochi equilibri. E proprio in quest'ottica l'arrivo di Bakayoko potrebbe aiutare quel processo di mutamento, per poter calzare a pennello quel vestito che ora tanti tifosi sognano.