Rai - Danilo sarà del Napoli! Può rinunciare alle ultime 6 mensilità con la Juve: tempistica e cifre

Nel corso di ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’ su Televomero, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato della trattativa del Napoli per Danilo: "Patrizio De Vecchi, intermediario e socio del procuratore di Danilo, è a Milano. Si è visto con la dirigenza del Napoli e si è sentito con la Juventus.

Per quanto riguarda la tempistica, di sicuro prima di Napoli-Juve del 25 gennaio Danilo non andrà al Napoli, dopo quella partita probabilmente ci sarà la risoluzione del rapporto con i bianconeri. La quadra potrebbe trovarsi tra Danilo e la Juve, cioè il calciatore rinuncia alle ultime sei mensilità, le prende in toto il Napoli, e il Napoli gli allunga il contratto di 18 mesi. Danilo potrebbe prendere 3mln gli ultimi 6 mesi e 4 il prossimo anno. Sono certo che a mezzanotte del 3 febbraio Danilo sarà un calciatore del Napoli e dal primo luglio è già un calciatore del Napoli. Se entro i prossimi giorni la Juve conferma la volontà di rescindere solo negli ultimi giorni di mercato il contratto, gli agenti scriveranno una lettera per far reintegrare immediatamente in rosa il giocatore. I rapporti con Thiago Motta, va detto, sono pessimi. Chiariamo che il giocatore non chiede alla Juve una buonuscita, ma le scadenze delle mensilità pregresse".