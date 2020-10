Real Sociedad-Napoli 0-1, le pagelle: difesa spaziale! Politano premia una gara tatticamente perfetta

Ospina 7 - Un guizzo nella ripresa sull'unica vera occasione da gol della Real Sociedad. Sempre sicuro nelle uscite, prende un paio di colpi e non accusa il colpo e gestisce bene l'uscita dal basso.

Hysaj 6 - Qualche rischio nel primo tempo, trovandosi su un paio di traversoni contro due uomini, ma tiene bene la posizione e trova qualche buona combinazione, anche se l'azione si sviluppa più che altro dall'altro lato.

Maksimovic 7 - Se il Napoli può permettersi di lasciare gli esterni alla Real Sociedad è anche perché c'è lui sul gioco aereo. Salva su un paio di imbucate ed ha qualità anche in uscita e chiude col 96% di precisione. Si conferma molto di più di una semplice alternativa e Gattuso potrà alternarla con continuità anche per gestire fisicamente Manolas.

Koulibaly 7,5 - C'è tanto lavoro e da leader, spronando anche i compagni a più riprese, fa la differenza e guida il Napoli alla vittoria all'Anoeta. Sempre in anticipo, pulito ed essenziale nel gioco da dietro e nel finale si esalta leggendo in anticipo tutte le linee di passaggio.

Mario Rui 6,5 - Lo scavetto dopo pochi minuti gli esce di pochissimo. Prezioso nell'uscita, per sviluppare l'azione e collegarsi con gli attaccanti, ma in primis è sempre attento nel tenere la posizione

Bakayoko 6,5 - Fondamentale nel chiudere i varchi centralmente, lì dove la Real Sociedad fa solitamente la differenza. Non manca qualche piccola sbavatura a livello tecnico, ma sul piano fisico è insuperabile.

Demme 6,5 - E' la partita perfetta per le sue caratteristiche. Corre per due, chiude tutte le linee di passaggio, taglia le giocate tra le linee ed i rifornimenti all'attacco. Gestisce bene anche diversi palloni sulla pressione e fino a pochi minuti dalla fine è commovente nell'alzare ancora la pressione (dall'88' Fabian sv)

Politano 7 - Partita complessa, quasi interamente spesa ad allinearsi ai centrocampisti per un 4-4-2 in non possesso, ma quando si distende prova sempre ad incidere. Bella l'iniziativa, chiamando palla a Bakayoko, per il tiro che alla fine decide la partita complice una deviazione ed alza la sua valutazione (dal 60' Di Lorenzo 6 - Schierato in posizione più avanzata, è un gioco da ragazzi per lui fare il lavoro senza palla, abbassandosi quasi al fianco di Hysaj, ma con la freschezza per accompagnare poi l'azione)

Lobotka 6 - Si alza sistematicamente in pressione, affianca Petagna in non possesso in una sorta di 4-4-2 ma finisce per correre tanto a vuoto sul giro palla. Da salvare più che altro per l'impegno in un ruolo non suo (dal 60' Mertens 6 - Non ha grandi possibilità nei ribaltamenti, si sacrifica senza palla, rallentando l'azione avversaria e giocando per la squadra anche a costo di chiudere con appena 7 tocchi)

Insigne 6,5 - Sfiora il gol dopo una bellissima giocata nello stretto, poi è costretto ad uscire per un altro infortunio muscolare e la squadra inevitabilmente ne risente (dal 21' Lozano 6,5 - Si sacrifica in non possesso, poi diventa protagonista dopo il gol quando la Real Sociedad alza il baricentro e per lui si aprono gli spazi ed è sempre utile. Il recupero palla al 94' fotografa alla perfezione il suo scatto mentale)

Petagna 6 - Si abbassa, difende palla e favorisce diverse azioni nonostante le difficoltà di squadra. Mostra buone qualità tecniche trovando anche il corridoio e mandando in porta Mario Rui dopo pochi minuti (dal 60' Osimhen 5,5 - Non entra male in realtà, non è insufficiente, ma è ingenuo nel primo giallo per proteste e poi sulla sbracciata del secondo cartellino. Salterà le prossime sfide, rende inutile il turnover di Gattuso che lo aveva risparmiato per un'ora di gioco)