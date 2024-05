Report da Castel Volturno: terapie per Osimhen! Mazzocchi ok, ultime su Lindstrom, Zielinski e Rui

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center.

Fonte: sscnapoli.it

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e circuito di forza. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Lindstrom e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Palestra per Mario Rui. Osimhen ha fatto terapie. Mazzocchi si è allenato in gruppo.