Retroscena Repubblica - Nello spogliatoio a Bologna sono volati gli stracci dopo il ko

Bologna-Napoli 2-0, tensione altissima nello spogliatoio azzurro dopo il ko. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il post-partita di Bologna è stato tutt’altro che sereno in casa Napoli. Dopo la pesante sconfitta per 2-0, Antonio Conte ha voluto affrontare immediatamente la squadra negli spogliatoi, dando vita a un confronto acceso.

Il quotidiano rivela che “al fischio finale nello spogliatoio degli azzurri sono volati gli stracci”: il tecnico leccese non ha risparmiato critiche, sottolineando la prestazione ben al di sotto delle potenzialità della squadra. Si sarebbe trattato di un faccia a faccia molto teso, con toni alti e momenti di evidente nervosismo, anche se Conte non ha voluto rendere pubblici i contenuti dello sfogo. De Laurentiis, dal canto suo, non mette in discussione né Conte né il suo metodo di lavoro, ma attende una reazione immediata dal gruppo.