RILEGGI LIVE - Crotone-Napoli 0-4 (31' - Insigne, 58' Lozano, 76' Demme, 91' Petagna): altro poker azzurro

Il Napoli passa sul campo del Crotone, poker ai padroni di casa. Azzurri in vantaggio al 31' con una splendida conclusione a giro di Lorenzo Insigne. Nella ripresa il Napoli, dopo l'espulsione di Petriccione per un'entrata killer su Demme, passeggia senza problemi e trova prima il 2-0 con Lozano al 58', poi la mette al sicuro con Demme, tra i migliori in campo, al 76'. Nel finale Petagna, servito da Mertens la chiude per il definitivo 4-0.

91' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Petagna!!! Altro assist di Mertens, palla al centro per Petagna, il centravanti controlla e tira di destro facendo secco Cordaz.

Concessi 3 minuti di recupero.

86' - Cambio nel Crotone: fuori Pereira, dentro Dragus.

85' - Mertens dalla sinistra mette un bel traversone in area, Petagna di testa non ci arriva e Politano sul secondo palo è in ritardo.

84' - Giallo per Politano, l'atttaccante perde l'equilibrio e cade in area, l'arbitro severo lo ammonisce per simulazione.

83' - Ultimo cambio nel Napoli: fuori Koulibaly, dentro Maksimovic, la fascia di capitano passa a Mertens.

81' - Giallo per Lobotka, ammonito per un placcaggio sulla trequarti.

77' - Triplo cambio nel Napoli: fuori Insigne, Lozano e Bakayoko; dentro Elmas, Politano e Lobotka.

76' - GOOOOOOOOOOOOOL! DEMME!!! Bakayoko recupera la palla e lancia Lozano, El Chuky al centro per Mertens che controlla in area e cede la palla a Demme che arriva in corsa e in diagonale segna il 3-0.

71'- Rovesciata di Koulibaly sugli sviluppi di una punizione, palla alta alla destra di Cordaz

68'- Messias ci prova da centrocampo, palla di poco alta con Ospina che controlla la traiettoria.

67' - Giallo per Reca, il polacco puntato da Lozano lo stende sulla linea del fondo.

61' - Zielinski stoppa di petto e calcia in area dopo un rimpallo, palla alta.

58' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL LOZANO!!! Splendida palla di Insigne sul secondo palo per il messicano che controlla e tutto solo davanti a Cordaz la mette dentro.

54' - Uno due in area del Crotone tra Mario Rui e Zielinski, portoghese chiuso in angolo.

49' - Rosso per Petriccione! Bruttissima entrata con il piede a martello del centrocampista del Crotone su Demme, l'arbitro viene richiamato dal Var, nessun dubbio per l'espulsione.

19.06 - Inizia il secondo tempo.

18.48 Termina il primo tempo. Azzurri avanti grazie al tiro a giro del capitano.

45' - Giallo per Cuomo, il difensore del Crotone atterra Lozano lanciato in porta.

Concessi 2 minuti di recupero.

37' - Subito il nuovo entrato! Vulic s'inserisce in area e tira a volo su cross di Molina, Ospina para

36' - Primo cambio del Crotone: esce Benali, entra Vulic.

31' - GOOOOOOOOOOOL INSIGNE!!! Il capitano parte dalla sua mattonella, gran destro a giro, rete spettacolare.

29' - Gioco fermo per un botta alla tibia di Reca.

24' - Petagna! Servito da uno splendido assist di Insigne, tutto solo in area temporeggia sul controllo e spara addosso a Cordaz.

17'- Lozano se ne va sulla destra, cross basso in area, Petagna in tuffo davanti alla porta non arriva a deviare la palla.

14' - Contatto in area tra Petagna e Marrone, l'attaccante cade a terra ma l'arbitro fa proseguire.

9' - Bella palla di Petagna in area per Insigne, il capitano mette in mezzo ma la palla è facilmente agguantata da Cordaz.

6' - Giallo per Koulibaly, ammonito per trattenuta su Messias.

1' - Petagna! L'attaccante si accentra bene e fa partire un gran sinistro, la palla non gira abbastanza ed esce fuori.

18.00 - Partiti!

17.57 - Squadre in campo

17.50 - Sebastiano Luperto, difensore di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Crotone, prima del suo 'derby' personale è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sicuramente sarà una partita emotivamente molto forte per me, ma sono concentrato a fare bene. Dobbiamo fare meglio delle prime partite. Abbiamo incontrato grandi squadre, soprattutto in casa, ma già da oggi il trend va invertito".

17.35 - Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, prima della sfida contro il Crotone è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Siamo venuti qui per cercare continuità in Serie A. Faremo di tutto per vincere, ma sappiamo che col Crotone ci saranno delle difficoltà. Rotazioni di formazione? Vuol dire che abbiamo una rosa ampia e tanti calciatori forti. Il mister vuole dare l'opportunità a tutti di dimostrare in campo".

17.20 - Il Napoli scenderà in campo a Crotone, per la decima di campionato, indossando la maglia stile Argentina. I ragazzi di Gattuso giocheranno anche oggi con la stessa maglia indossata contro la Roma per omaggiare Diego Armando Maradona.

17.00 - Si gioca regolarmente a Crotone: tanta pioggia, ma il terreno almeno visivamente sembra tenere.

16.55 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramata la formazione che scenderà in campo alle 18 contro il Crotone. Il tecnico azzurro sceglie di nuovo Ospina in porta e propone la coppia di centrocampo Demme-Bakayoko. In attacco spazio a Petagna centravanti con alle sue spalle Zielinski, a destra Lozano e a sinistra Insigne. Nel Crotone subito in campo dall'inizio il recuperato Benali

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

16.45 - Giungono nuovi aggiornamenti da Crotone. Dopo il forte vento, sulla città calabrese è in corso un violento acquazzone: la partita dovrebbe essere giocata regolarmente e non ci sarebbe il rischio del rinvio come accaduto in Udinese-Atalanta.

16.00 - Maltempo anche a Crotone: preoccupano le condizioni atmosferiche per la gara delle 18 tra Crotone e Napoli. In queste ore la pioggia sta flagellando gran parte dell'Italia, all'Ezio Scida imperversano anche forti raffiche di vento che potrebbero condizionare la partita in programma nel pomeriggio.

Gattuso dovrebbe proporre diverse novità, a partire dai co-titolari a riposo in Europa League: Meret tra i pali, Manolas al centro della difesa e Mario Rui a sinistra, a centrocampo Demme (Fabian non è al meglio) con Bakayoko e Zielinski mentre in attacco Lozano nel tridente con Insigne e Mertens, ma attenzione alla possibilità di vedere Petagna inizialmente al posto del belga.

Niente cali di concentrazione e vietato sottovalutare l'avversario, capace comunque di fermare Juventus e Torino: questo il messaggio del tecnico rivolto alla squadra. Il primo obiettivo è tenere alta l'attenzione della squadra, del resto lo richiedono tutte le gare di una Serie A resa più complessa proprio dalle tante piccole e neo-promosse come il Crotone che giocano un buon calcio, senza mai rinunciare come accadeva negli anni scorsi.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Crotone-Napoli! Gattuso torna nella sua Calabria, per la prima volta da allenatore, per una gara che il Napoli non può sbagliare per tanti motivi: non perdere contatto con i primi posti in classifica, perché si gioca comunque contro l'ultima in classifica ed anche in prospettiva del match da dentro o fuori di giovedì con la Real Sociedad da approcciare con la massima fiducia.