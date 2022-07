RILEGGI LIVE - Dimaro, day 1: al pomeriggio lavoro fisico e partitella a pressione. Kvaratskhelia in gol, Olivera a parte

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

18:46 - Termina qui l'allenamento pomeridiano, come al solito al squadra lascia il campo nell'ovazione del pubblico.

18:43 - Stretching conclusivo per gli azzurri: dovrebbe essere l'ultima fase della seduta d'allenamento pomeridiana.

18:40 - Termina qui la partitella a pressione: 5-3 per i gialli il risultato finale. Applausi dal pubblico.

18:38 - Assist di Kvaratskhelia, gol di Folorunsho: i blu accorciano le distanze, siamo sul 5-3.

18:36 - Anche Zerbin va a segno con un gran tiro a giro da fuori: 5-2 per i gialli.

18:31 - Arriva la prima rete in allenamento per Kvicha Kvaratskhelia, che accorcia le distanze per i blu con una finta a eludere il difensore e un tap-in facile facile dopo un bel dribbling di Petagna sulla fascia.

18:26 - Prima reti per la squadra in blu: Petagna su calcio di rigore. Finisce così la prima parte della partitina: 4-1 per gli uomini in casacca gialla.

18.25 - Altra rete di Lozano: stavolta destro dalla distanza, Marfella ancora battuto.

18.24 - Vanno in gol anche Lozano e Fabian: il primo con un tap-in facile, lo spagnolo con un gran tiro a incrociare mancino che non dà scampo a Marfella.

18.22 - La prima rete è del giovane Costanzo con un diagonale su Marfella

18.20 - Dopo un piccolo break, inizia la partitella vera e propria con le conclusioni verso la porta.

18.15 - Nell'altra metà campo Olivera segue un lavoro tecnico personalizzato col pallone a scopo precauzionale dopo il problema al ginocchio con la nazionale: nulla di allarmante, ma è out dalla partitella.

18.10 - Oltre ai portieri, jolly, in giallo: Mario Rui, Zerbin, Gaetano, Costanzo, Zedadka, Fabian, Lozano mentre in blu ci sono Costanzo, Juan jesus, Zanoli, Demme, Folorunsho, Petagna e Kvaratskhelia ma non ci sono indicazioni particolari se non un lavoro fisico nell'intensità del pressing.

18.05 - Partitella 8 contro 8 sulla metà campo con i portieri impegnati solo nel giro-palla.

18.00 - Azzurri tornano in campo con le casacche, pronti per esercitazioni e partitella.

17.55 - Grande affluenza in tribuna anche per questo allenamento pomeridiano.

17.50 - Inizia una fase più intensa con un torello, ma alle spalle della porta e lontano per ora dai tifosi

17.40 - Prosegue il lavoro atletico alle spalle della porta mentre è pronto anche il drone in vista delle prossime esercitazioni

17.35 - Entra anche Spalletti, che richiama i calciatori in una metà campo e dà il via alla fase d'attivazione senza palla.

17.30 - Sistemate le porte a metà campo per una partitella nel corso della seduta

17.20 - I primi azzurri entrano in campo: prima fase, come capita spesso, in palestra.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio da Dimaro e benvenuti alla diretta testuale del live del secondo allenamento del ritiro. In giornata, dopo questa seconda seduta odierna, è in programma la conferenza stampa di Luciano Spalletti che aprirà questo periodo di preparazione.