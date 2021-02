RILEGGI LIVE - Granada-Napoli 2-0: due gol in due minuti per gli andalusi

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

Brutto ko del Napoli a Granada. Gli andalusi nel giro di 2 minuti segnano i due gol che fanno pendere la qualificazione dalla loro parte. Apre le marcature Herrera con un colpo di testa al 19', Kenedy firma il raddoppio con un diagonale al 21'.

22.54 - Finisce qui.

92' - Giallo per Brice.

91' - Meret! il portiere azzurro salva in angolo tuffandosi sulla sua sinistra sulla conclusione di Herrera.

22.49 - Concessi 4 minuti di recupero.

87' - Osimhen! Insigne su punizione trova il nigeriano che gira la palla in porta di destro, conclusione centrale bloccata da Rui Silva.

86'- Giallo per Victor Diaz: brutta entrata su Zielinski.

82' - Giallo per Zielinski: entrata in ritardo in scivolata per rimediare ad un errato passaggio di Elmas.

81' - Ripartenza del Granada: Maksimovic salva in scivolata sulla conclusione di Puertas, palla in angolo.

79' - Giallo per Insigne.

78' - Secondo doppio cambio per il Granada: escono Gonalons e Neva, entrano Brice e Victor Diaz.

77' - Giallo per Rui Silva per perdita di tempo.

76' - Mario Rui trova bene Zielinski tra le linee, percussione del polacco che calcia però ancora una volta troppo alto.

72'- Botta di Montoro da fuori area, pallal lontana dallo specchio della porta.

71' - Rrahmani! Mario Rui calcia al centro su punizione, il difensore anticipa di testa Osimhen libero alle sue spalle: palla alta sulla traversa.

70' - Doppio cambio per il Granada: escono Kenedy e Machis, entrano Puertas e Soro.

69' - Punizione per il Napoli dai 22 metri: Insigne calcia alto.

66' - Prolungato possesso palla del Napoli.

63' - Secondo cambio nel Napoli: esce Lobotka, entra Bakayoko.

59' - Zielinski entra in area ma colpisce troppo sotto il pallone che ternina alto sulla traversa.

58' - Fabian prova a servire Elmas in area che si incrocia con Osimhen, un difensore del Granada anticipa entrambi con un retropassagio al portiere.

50' - Mario Rui lancia Insigne defilato in area, il capitano prova la conclusione al volo ma cicca la palla che termina sul fondo.

49' - Fabian guadagna il quarto calcio d'angolo per il Napoli.

46' - Primo cambio per il Napoli: esce Politano, entra Zielinski, Elmas passa a destra.

22-04 - Inizia il secono tempo.

21.48 - Termina il primo tempo.

47' - Politano serve in profondità Osimhen che calcia sull'esterno della rete.

21.46 - Concessi 2 minuti di recupero.

43' - Doppio calcio d'angolo per il Napoli, sul secondo Osimhen per poco non arriva sulla buona palla calciata da Insigne.

38' - Giallo per Foulquier.

35' - Troppi errori tecnici per il Napoli in questa fase di gioco.

30'- Insigne pesca bene sulla soprraposizione Mario Rui, tiro-cross del portoghese che esce di poco.

28' - Azione personale di Fabian, lo spagnolo arriva al limite dell'area e scarica per Elmas che calcia fuori dalla distanza.

26' - Giallo anche per Di Lorenzo.

25' - Giallo per Elmas: fallo tattico sulla ripatenza di Machis.

21' - Raddoppio del Granada! Ripartenza veloce: Machis porta palla e scarica per Kenedy che con un preciso diagonale fulmina Meret.

19' - Gol del Granada! Traversone di Kenedy dalla destra Yangel Herrera anticipa di testa Di Lorenzo e firma il vantaggio andaluso.

17' - Botta per Insigne, il capitano resta in campo zoppicando.

16' - Foulquier scavalca con un tocco sotto Maksimovic, Meret in uscita bassa sventa il pericolo.

12' - Azione personale di Kenedy sulla destra, il brasiliano viene fermato in area.

6' - Ottima combinazione sulla sinistra tra Lobotka e Fabian, palla per Osimhen fermato in angolo. Sul corner, Elmas sul secondo palo spara alto.

3' - Buona azione in ripartenza del Napoli, Insigne dalla sua mattonella invece di tirare prova a servire Mario Rui che viene anticipato.

21.01 - Partiti!

20.50 - Tutto pronto a Granada, tra poco squadre in campo

20.30 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida d'Europa Leauge contro il Granada è intervenuto al microfono di Sky Sport: "L'Europa League è un bel pensiero per noi, una tappa importante per il nostro cammino. Cerchiamo di fare il massimo in un periodo delicato, ma un momento così ci ricompatta: siamo tutti molto uniti, dallo staff alla dirigenza".

Sulla vittoria con la Juve. "Ci ha fatto bene, ha spostato e ci ha dato uno slancio in un periodo delicato".

Sulle assenze. "Non è il caso di piangerci addosso, bisogna fare il massimo con quelli che abbiamo. Speriamo bene".

Su Osimhen. "E' rientrato dopo un lungo stop, non è al top ma s'impegna. Siamo molto fiduciosi".

Su Gattuso. "C'è serenità e unità d'intenti. Abbiamo attraversato un periodo di difficoltà, ma in tutte le famiglie ci sono disguidi. Ne usciamo più forti, come accade nelle migliori famiglie. Alla fine dell'anno poi faremo i conti".

Sulla difesa. "Maksimovic e Rrahmani hanno giocato poco e ancor meno insieme, ma sulle loro qualità non si discute".

20.15 - Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, a pochi minuti dalla sfida d'Europa League sul campo del Granada è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Arrivare a questa partita con una vittoria è importante per il morale e bisogna sfruttare quest'aspetto. Mancano tanti elementi, ma questo deve responsabilizzare tutti in modo da dare qualcosa in più. La qualificazione alla Champions League passa dal campionato, ma può passare anche dall'Europa League e quindi dobbiamo dare il massimo".

19.50 - Napoli arrivato allo stadio, tra poco inizierà il riscaldamento

19.40 - FORMAZIONI UFFICIALI - Tutto confermato nel Napoli: spazio a Lobotka e Fabian e Gattuso avrà a disposizione Bakayoko e Zielinski dalla panchina. Martinez recupera Montoro e Herrera e schiera Gonalons dal primo minuto a centrocampo. Entrambe le squadre, con Montoro ed Elmas, potranno passare all'occorrenza al 4-2-3-1.

GRANADA (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Herrera: Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

19.20 - A breve le scelte ufficiali degli allenatori. Il Napoli giocherà in maglia azzurra nella versione europea con contorni oro.

19.00 - Dovrebbero essere confermate le anticipazioni della vigilia: spazio a Lobotka e Fabian con Elmas sotto punta nel 4-2-3-1

Il sogno di ogni tifoso del Granada è arrivato, scrive il quotidiano locale Granada Hoy per sottolineare l'importanza della sfida per gli spagnoli. "E' arrivato il giorno - si legge - il Granada accoglie il Napoli per una delle gare più emozionante della storia del club. Momenti che vanno goduti perché nessuno sa se torneranno di nuovo. E' un evento storico ed emozionante che i più piccoli ricorderanno negli anni".

Gattuso dunque ruoterà in mediana, l'unico reparto in cui può farlo. A centrocampo dovrebbe esserci spazio per Lobotka, con il rientrante Fabian (che non ha i 90 minuti dopo lo stop per il Covid) ed Elmas che potrebbe oscillare tra mezzala e sotto punta in caso di 4-2-3-1. In panchina dunque dovrebbero esserci solo Bakayoko e Zielinski: il polacco nelle prossime gare avrà un ruolo chiave anche come cambio per preservare - a gara in corso quest'oggi, ma poi anche dall'inizio considerando il lungo stop di Lozano - uno tra Insigne e Politano. La preoccupazione è rivolta proprio agli esterni offensivi, come quelli di difesa, che col continuo utilizzo ogni 3 giorni rischiano di aggiungersi all'infinito elenco di indisponibili.

"Siamo in emergenza da tempo, per le assenze e la fatica dei tanti impegni, ma non siamo venuti qui in vacanza ed ora è inutile piangersi addosso". Così Rino Gattuso alla vigilia della gara col Granada, probabilmente quella più complicata da preparare da quando è sulla panchina del Napoli, e che non può fallire per non pregiudicarsi il cammino europeo. Con gli infortuni di Lozano e Petagna dopo la gara con la Juventus, il tecnico ora ha scelte obbligate anche in attacco - con tre elementi per tre posti - come già da diverse gare in difesa con quattro giocatori per quattro posti. Ieri ha dovuto convocare anche 6 Primavera (per Gattuso "solo alcuni sono pronti al 30% per giocare) che andranno a formare la panchina che avrà solo due veri cambi (sono 14 in tutto i reduci della prima squadra, compreso il portiere di riserva Contini).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Granada-Napoli, andata dei sedicesimi di finale d'Europa League