RILEGGI LIVE - Lazio-Napoli 1-2 (62' Insigne, 88' Pedro, 94’ Fabian): vittoria in extremis e primo posto in classifica!

Il Napoli espugna l'Olimpico e conquista la vetta della classifica, battuta la Lazio 2-1. Prima il vantaggio di Insigne, il pari di Pedro e poi Fabian Ruiz trova al 94' la gemma che regala tre punti preziosissimi agli azzurri.

22.47 - Finisce il match.

95' - Ultimo cambio per il Napoli: fuori Insigne e dentro Juan Jesus

94' - GOOOOOOL DEL NAPOLIII! Azione personale di Ounas che trova Elmas. Appoggio poi di Insigne per Fabian Ruiz che calcia a giro dal limite dell'area di rigore trovando il gol.

90' - Vengono concessi 4 minuti di recupero.

88' - GOL DELLA LAZIO! Sugli sviluppi di un calcio di punizione in favore della Lazio, la palla viene liberata da Rrahmani. Pedro calcia di prima intenzione dal limite e beffa Ospina. Pareggio Lazio

86' - Fallo in attacco di Pedro ai danni di Ospina, lo spagnolo aveva soffiato la sfera al portiere colombiano. Tutto fermo e calcio di punizione in favore del Napoli.

84' - Doppia sostituzione in casa Lazio: fuori Patric e Leiva e dentro Acerbi e Basic.

83' - Trattenuta abbastanza evidente di Mattia Zaccagni ai danni di Adam Ounas, giallo per il biancoceleste.

82' - PEDRO! Grande tentativo da parte dell'attaccante spagnolo che trova però l'ottima risposta in tuffo di Ospina.

81' - Doppio cambio per il Napoli: escono Demme e Politano ed entrano Lobotka e Ounas.

79' - Ammonito Immobile per proteste.

74' - Continua comunque a spingere il Napoli in questa fase di gara dopo la rete siglata da Lorenzo Insigne. Lazio adesso in difficoltà.

72' - Cambio per la Lazio: fuori Radu ed in campo Hysaj.

70' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Viene annullato il raddoppio del Napoli dopo il tap-in vincente di Insigne dopo un destro di Osimhen respinto da Strakosha. Silent check decisivo.

64' - Cambio nella Lazio: dentro Pedro al posto di Felipe Anderson.

62' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Elmas appoggia al limite per Insigne che di prima intenzione calcia col destro e infila Strakosha. 0-1 Napoli.

59' - Sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Luis Alberto, Milinkovic Savic colpisce di testa. Blocca Ospina.

57' - Primo cambio per il Napoli: esce Zielinski ed entra Elmas.

55' - Ci prova Immobile ma il suo destro è troppo centrale per mettere in difficoltà Ospina che blocca senza problemi.

52' - FELIPE ANDERSON! Luis Alberto appoggia al limite per il brasiliano che calcia con il destro trovando però la respinta di Ospina.

51' - Sugli sviluppi di un calcio di una punizione per il Napoli, fallo in attacco ai danni di Milinkovic-Savic. Si riprende con il possesso della Lazio.

47' - Nessun cambio all'intervallo, in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

21.56 - Inizia il secondo tempo

Finisce 0-0 il primo tempo dell'Olimpico. Meglio la Lazio in avvio, poi il Napoli è uscito e si è reso pericoloso in qualche occasione. Squadre negli spogliatoi.

21.40 - Termina il primo tempo

45' - Vengono concessi tre minuti di recupero.

41' - MILINKOVIC-SAVIC! Il serbo slalomeggia in area di rigore, poi prova il mancino. Bravo Ospina sul primo palo a bloccare la sfera.

38' - Dopo il tentativo precedente, Insigne zoppica vistosamente.

37' - Koulibaly lancia Insigne, controllo e sterzata del capitano del Napoli per eludere la marcatura di Marusic poi però il suo destro viene respinto dal corpo di Luiz Felipe.

34' - Zaccagni serve Luis Alberto, Demme riesce ad intercettare la sfera senza troppi problemi.

30' - Allarme rientrato per il nigeriano che si rialza e prosegue la sua partita.

29' - Altro scontro alla testa per Osimhen che resta nuovamente a terra. In campo lo sfaff medico azzurro.

28' - In questa fase della partita il Napoli tiene più il pallione rispetto ai primi minuti

24' - ZIELINSKI! Conclusione dal limite dell'area di rigore, pronto Strakosha che in tuffo gli nega la gioia del gol.

21' - Zaccagni punta la difesa del Napoli ma viene fermato. Il pallone arriva a Immobile che calcia a giro ma la sfera termina alta.

19' - Nessun problema per il nigeriano che torna in campo.

18' - Resta a terra Osimhen dopo il duro scontro con Strakosha, entra in campo lo staff azzurro.

17' - Politano mette in mezzo alla ricerca di Osimhen, esce Strakosha. Ci prova poi Insigne guadagnandosi il primo corner della partita.

14' - Immobile protesta per un presunto tocco con la mano di Rrahmani. Non c'è nulla per Di Bello che lascia proseguire.

11' - Decisamente meglio la Lazio in questo avvio di partita. Il Napoli sbaglia tanto in uscita e non riesce a fare gioco.

9' - IMMOBILE! Lazio ad un passo dal vantaggio. Luis Alberto al limite imbuca per Immobile che ci prova in spaccata. ma la sfera termina di un soffio a lato.

6' - Gran giocata di Felipe Anderson che al termine di una combinazione appoggia in area per Luis Alberto. Tiro di prima dello spagnolo e destro che sibila il palo.

5' - Zielinski recupera il pallone e riparte. Il polacco conduce fino al limite e poi scarica per Osimhen che tira in porta. Destro debole, blocca Strakosha.

1' - Girata al volo in area di rigore di Immobile che non riesce ad imprimere la forza giusta alla sfera. Para Ospina.

20.52 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20.45 - Squadre in campo

20.40 - Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Napoli. "Ci siamo abituati a lavorare così visto i calendari. Non dobbiamo concedere quello che abbiamo concesso all'andata, sono una squadra forte con grandi qualità di palleggio e concedere spazi sarebbe pericolosissimo. Pedro viene da un periodo travagliato, ha un problema ad un tendine e preferisco partire con Felipe Anderson".

20.35 - Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Lazio.

Ha la sensazione che sia una gara determinante? “Certo, c’è l’abbiamo tutti. In questa partita i miei calciatori daranno il massimo, vedremo se basterà”.

Ha colto sensazioni positive? “Negli ultimi due giorni è difficile cogliere sensazioni dell’ultimo momento, ma c’è il comportamento e la serietà avuti dai miei ragazzi dal primo momento di questa stagione”.

La scelta di Politano titolare? “Politano è un calciatore che può dare molto come soluzioni offensive alla squadra. Le intenzioni sono quelle di riuscire a vincere questa partita. Politano è un giocatore forte che quando è stato in condizione lo abbiamo usato tanto. Ha avuto un problema fisico, per cui era al rientro e nell’ultima partita ho deciso di farlo partire dalla panchina, ma è uno dei tanti titolari”.

Che Lazio si aspetta? “Mi aspetto una Lazio che faccia un bel calcio come tutte le squadre di sarei e che ha fatto dei miglioramenti rispetto all’andata. Sia per la Lazio che per il Napoli questa partita conterà tantissimo ed entrambe le squadre tenteranno di portare a casa i tre punti”.

20.26 - Partita speciale per Ciro Immobile, queste le parole dell'attaccante della Lazio ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Napoli. "Vengo da una settimana di letto, quattro giorni con antibiotico per far passare la febbre ma ora mi sento bene. Siamo pronti per affrontare il Napoli. A Napoli abbiamo avuto una bella lezione, non eravamo mai scesi in campo ma siamo cresciuti e vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico".

Ultima partita contro Insigne?

"Gli auguro sempre il meglio, comincerà una nuova avventura e andrà bene sicuramente".

20.25 - Nel pre-partita di Lazio-Napoli, il terzino azzurro Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sarà una grandissima occasione, cercheremo di fare il massimo sapendo che non abbiamo fatto benissimo nelle ultime gare. Sappiamo che per portare il risultato a casa dobbiamo fare molto meglio rispetto alle ultime volte".

Come ti senti? “Mi sento molto bene, queste partite qualsiasi giocatore vorrebbe fare. Affrontare squadre e giocatori forti è uno stimolo enorme".

Come hai visto Insigne in questi giorni? “L’ho visto sempre molto sereno. E’ il nostro capitano, so che da qui alla fine darà sempre il massimo in tutti i sensi, come ha sempre fatto. E’ questo che ci aspettiamo da Lorenzo”.

20.20 - Lorenzo Insigne ha dimenticato i fischi di giovedì sera contro il Barcellona in Europa League. Il capitano del Napoli, entrato in campo per il riscaldamento prima della sfida contro la Lazio, si è recato sotto lo spicchio dei tifosi azzurri arrivati all'Olimpico. Saluti ricambiati dagli applausi del pubblico azzurro per il numero 24.

19.40 - Sono ufficiali le formazioni del posticipo della 27ª giornata di campionato tra Lazio e Napoli. Confermate le scelte ipotizzate alla vigilia, con Spalletti che inserisce Politano dal 1'. Tra i pali torna Ospina, difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Centrocampo con Demme e Fabian. Zielinski più avanti, con Politano al posto di Elmas a destra, a completare con Insigne i tre dietro a Osimhen. In panchina si rivede il recuperato Lobotka.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp: Reina, Adamonis, Hysaj, Acerbi, Kamenovic, Akpa Akpro, A. Anderson, Cataldi, Basic, Romero, Moro, Pedro, Cabral. All. Sarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

A disp: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Elmas, Lobotka, Mertens, Ounas, Petagna. All. Spalletti.

Spalletti ritrova Lobotka ma solo per uno spezzone dalla panchina, restano fuori Lozano, Anguissa, Malcuit e Tuanzebe mentre Politano dovrebbe partire dal primo minuto anche se non ha ancora i novanta minuti. E non è da escludere che possa esserci anche un ritorno al 4-3-3, in modo da attenuare le difficoltà mostrate da Demme, affiancandogli Zielinski e Fabian, per un Napoli più da fraseggio per ritrovare anche qualità ed entusiasmo. Per il resto nessun dubbio sulla solita linea difensiva, la meno battuta del campionato, col ritorno di Ospina tra i pali.

La sfida all'ex Sarri aiuterà il tecnico a capire a che tipo di finale di stagione è destinata effettivamente la sua squadra. Da un lato c'è la possibilità di ritrovare la vetta del campionato, grazie ad un rallentamento delle due di testa forse ancora più netto di quello del Napoli, ma dall'altro anche l'avvicinamento della Juventus e l'Atalanta che ha comunque una sfida in meno e la possibilità dello scontro diretto: "Zona Champions? L'obiettivo non è assolutamente centrato - le parole in conferenza -, se non riesci a restare nella lotta scudetto poi devi guardarti le spalle anche per la Champions".

"Dobbiamo restare agganciati alla possibilità di dare ai tifosi una felicità che non venga mai dimenticata. Siamo a un bivio, scegliere di essere dimenticati o restare nella testa dei tifosi del Napoli come degli eroi". Luciano Spalletti accentua l'importanza della sfida di questa sera contro la Lazio: in palio c'è il primo posto, un'opportunità enorme per rilanciarsi dopo i pareggi di Milan e Inter, ma c'è anche la Juventus alle spalle da tenere a distanza. Più di ogni altra cosa, però, Spalletti vuole rivedere il suo Napoli dopo le brutte prestazioni con Cagliari e Barcellona arrivate parallelamente a nuovi infortuni e diversi elementi spremuti o non al 100%.La situazione non è cambiata molto

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Napoli