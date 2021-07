RILEGGI LIVE - Napoli-Anaunia 12-0 (3' Elmas, 7', 19', 34', 37', Osimhen, 15' Manolas, 44' Lobotka, 59' Tutino, 61' Palmiero, 65' Ciciretti, 77' Machach, 95' Petagna): applausi per gli azzurri!

90' - Finisce qui: il Napoli batte 12-0 la Bassa Anaunia nella prima amichevole estiva in Val di Sole!

95' - Gol di Petagna! Cross da sinistra e tap-in del centravanti.

88' - Folorunsho lascia partire un bolide che si spegne di poco a lato. Ottimo impatto per l'ex Reggina.

87' - Traversa di Zedadka: sponda di Petagna e tiro dell'esterno che colpisce in pieno il legno.

86' - PETAGNA CHE ERRORE. Cross al bacio di Machach dalla destra ma Petagna di testa tutto solo manda incredibilmente a lato.

85' - Il Napoli continua a stazionare nella metà campo avversaria.

82' - Palo di Machach! Scatenato l'ex Marsiglia, supera due avversari e poi la conclusione termina sul legno

81' - Ancora Petagna, palla sull'esterno della rete

79' - Ancora Zedadka, sfonda a destra e mette al centro, ma il difensore da ultimo uomo salva in angolo rischiando l'autogol

77' - MACHACH! 11-0! L'azzurro ex Venlo trova il gol di testa, sfruttando un'uscita errata del portiere

74' - Dentro Folorunsho e Machach, fuori Gaetano e Tutino

71' - Profondità per Petagna che supera pure il portiere ma il tocco è debole ed il portiere salva in angolo

69' - Girata al volo di Tutino, ma il pallone esce facile per il portiere

65' - CICIRETTI! 10-0! Altro tiro, stavolta dal limite, portiere colpevole che non respinge e pallone che s'infila in porta

63' - Traversa! Ancora Palmiero al tiro, palla sul legno

61' PALMIERO! 9-0! Anaunia troppo bassa, Palmiero trova un grandissimo tiro di 25 metri e firma il nono gol per gli azzurri

59' - TUTINO! 8-0! Tiro da fuori dell'ex Salernitana, vicino al Parma per gli ultimi rumors di mercato, che non ha lasciato scampo al portiere

57' - Anaunia che difende chiudendo i varchi centrali, Napoli che nel secondo tempo non sfonda lateralmente.

55' - Gaetano dentro per Petagna che converge, ma il tiro è ancora una volta debole.

52' - Ancora Zedadka, stavolta al tiro, palla facile per il portiere

49' - Zedadka sfonda a sinistra, palla al centro per Ciciretti che però calcia sul portiere

47' - Rrahmani di testa su calcio d'angolo, palla che però termina a lato

18.39 - INIZIATA LA RIPRESA!

18.30 - Pronte le squadre per la ripresa: Spalletti opera 10 cambi, ad eccezione solo del portiere Contini che è stato confermato

NAPOLI 2° TEMPO (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Luperto, Rrahmani, Zanoli; Palmiero, Gaetano; Tutino, Ciciretti, Zedadka; Petagna

18.21 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo col Napoli avanti 7-0: protagonista ovviamente Osimhen con 4 gol, ma bene anche Elmas con il gol che ha sbloccato il match, Manolas di testa su angolo e poi un grandissimo destro di Lobotka all'incrocio. Per la ripresa è pronta un'altra squadra per Spalletti

44' - LOBOTKA! 7-0! Osimhen in contropiede apre Politano, ma Mario Rui s'inserisce, palla per Lobotka che trova un grandissimo gol: applausi convinti della tribuna!

41' - Tiro a giro di Politano, palla alta, ma in precedenza grande ruleta di Lobotka che però non ha trovato Mario Rui pronto al tiro

39' - Politano scaraventato via in area, si lamenta con l'assistente ma non viene segnalato fallo

37' - OSIMHEN! 6-0! Nigeriano detta l'assist ad Elmas, scattato in profondità, e complice un intervento del portiere non perfetto il nigeriano trova il tocco per il suo quarto gol

34' - ANCORA OSIMHEN, 5-0! Ounas lancia il nigeriano che non riesce a mettere a terra il portiere, rientra centralmente e trova l'angolo eludendo il ritorno del difensore

32' - Ancora un fuorigioco per Politano, ora l'Anaunia prova ad alzare la linea per uscire dal dominio azzurro

30' - Traversa di Elmas! Il macedone si libera di un avversario, preferisce la potenza anziché il giro e trova il legno

28' - Altra azione insistita, ma il cross di Politano diventa facile per il portiere

25' - Lunga azione manovrata, poi Malcuit sbaglia la misura del cross

22' - Osimhen lancia Elmas in profondità, ma viene rimontato al momento del tiro e sarà calcio d'angolo

19' - 4-0! OSIMHEN! Stavolta il nigeriano ha la palla buona all'altezza del dischetto, destro potente e portiere che non ha scampo

18' - Politano salta tutti dalla destra, poi colpisce il palo e sulla respinta Osimhen non trova il tocco vincente

15' - 3-0! MANOLAS! Il greco salta più in alto di tutti e firma il tris su calcio d'angolo di Politano

13' - Mario Rui dentro per Osimhen che supera il portiere, ma tutto fermo per un fuorigioco che il portoghese contesta.

12' - Al tiro di nuovo Elmas, stavolta il tiro termina ampiamente alto

10' - Osimhen largo, trova dentro Ounas che però calcia forte ed a lato

7' - RADDOPPIO! OSIMHEN! Il 2-0 del Napoli è firmato dal nigeriano che attaccala profondità e batte il portiere con un tocco morbido che colpisce il palo e s'infila in porta

5' - Anaunia tutta raccolta, Napoli padrone del possesso ed alla ricerca del varco giusto

3' - GOL DEL NAPOLI! ELMAS! E' del macedone il primo gol della stagione, girando col destro un suggerimento dalla destra di Ounas, trovando impreparato il portiere

1' - Prova subito a sfondare Malcuit, palla che diventa facile per il portiere.

17.32 - INIZIATA!

17.28 - Squadre in campo!

17.20 - Il giornalista Silver Mele presenta l'amichevole ed annuncia le formazioni

17.15 - Le squadre rientrano, tutto pronto per il primo test degli azzurri

17.05 - Nella formazione degli azzurri per la sfida amichevole all'Anaunia, risulta Koulibaly il capitano e Mario Rui il vice-capitano

17.00 - Napoli in campo per il riscaldamento

16.50 - I portieri del Napoli in campo per il riscaldamento

16.40 - Entrati i tifosi, quasi esauriti tutti i biglietti disponibili per le restrizioni Covid

16.30 - Anaunia in campo per il riscaldamento

16.25 - FORMAZIONI UFFICIALI - E' ufficiale la formazione schierata da Spalletti per la prima uscita stagionale del Napoli contro i dilettanti della Bassa Anaunia a Dimaro. Nessuna sorpresa nell'undici iniziale schierato dal nuovo tecnico azzurro: tra i pali il terzo portiere Contini, linea a quattro con Malcuit e Mario Rui sulle fasce e Manolas-Koulibaly coppia centrale. A centrocampo spazio alla coppia Demme-Lobotka. Nei 3 sulla trequarti alle spalle di Osimhen ci sono Politano, Elmas e Ounas. Qui per il live dell'amichevole

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen. Panchina: Baietti, Costa, Luperto, Palmiero, Tutino, Rrahmani, Machach, Folorunsho, Ciciretti, Zanoli, Zedadka, Petagna, Gaetano. All. Spalletti

BASSA ANAUNIA: Iobstraibizer; Cova, Pezzi, Falvo, Lucchini, Iob, Pedot, Mallemace, Dalpiaz, Zanotti, Formolo. Panchina: Depretis, Tomasi, Cattani, Giacomo Tanel, Bonn, Delfovo, Luca Tanel, Tenaglia, Pedò, Stonfer. All. Coslop.

Il test rappresenta poco più di una sgambata per il Napoli, ma sarà l'occasione per mettersi in mostra per i giocatori più giovani, di secondo piano o di rientro dai prestiti, ed avere conferme su quanto visto negli allenamenti per quanto riguarda i ruoli di alcuni elementi nel 4-2-3-1 di Spalletti. In attesa di Zielinski, che si aggregherà domani, il fantasista dietro la punta dovrebbe essere Elmas, magari alternandosi con Ounas che può avere spazio anche a sinistra.

In difesa da un lato sono presenti tutti i centrali, Koulibaly, Manolas, Rrahmani e Luperto, mentre a destra c'è soltanto Malcuit che va a caccia della permanenza come vice-Di Lorenzo ed a sinistra il solo Mario Rui che tra i rumors di mercato vuole la conferma. Nei due di centrocampo oltre Demme potrebbe esserci Gaetano, che Spalletti finora ha visto più da centrocampista che da elemento offensivo. In attacco, come detto, tutto su Osimhen con Petagna prima alternativa in attesa del (lungo) recupero di Mertens.

Proviamo ad anticipare le scelte Luciano Spalletti in vista del suo esordio sulla panchina del Napoli contro la Bassa Anaunia. Nel suo 4-2-3-1 all'inizio troveranno spazio i 'titolari', considerando che tanti big non si sono ancora aggregati. Manolas e Koulibaly saranno i centrali a difesa del portiere Contini, Malcuit giocherà a destra e Mario Rui a sinistra. In mediana con Demme dovrebbe esserci Lobotka, mentre sulla trequarti spazio a Politano, Elmas e Ounas alle spalle di Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen

Dopo tre giorni di allenamenti molto intensi a Dimaro, lavorando con tanta attenzione sulle varie fasi di gioco ed in modo maniacale sui dettagli sulle palle inattive, per il Napoli di Luciano Spalletti arriva il primo test dell'estate. Impegno estremamente leggero contro la Bassa Anaunia, squadra del campionato Promozione del Trentino che affrontò gli azzurri anche nell'anno dello Scudetto sfiorato con Sarri (termino 17-0 per gli azzurri con Dries Mertens mattatore con 5 reti). Ora il belga non c'è, in vacanza e che poi proseguirà il riposo post-intervento alla spalla, e la vetrina - e la responsabilità per la stagione che inizierà - è tutta per Victor Osimhen,

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Bassa Anaunia. Alle 17.30 il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il suo primo test amichevole allo Stadio di comunale Carciato a Dimaro-Folgarida. Così come quattro anni fa, la prima sfida della stagione degli azzurri sarà contro la Bassa Aunania, squadra del campionato Promozione del Trentino. Nel 2017 termino 17-0 per gli azzurri, con Dries Mertens mattatore, autore di 5 reti. Su Tuttonapoli.net, o sulle nostre app gratuits iOS e Android, potrete seguire la diretta testuale del match mentre non è prevista alcuna diretta tv dell'incontro