RILEGGI LIVE - Napoli-Cremonese 3-3 (11' Mogos, 37' Insigne, 42' Arini, 53' Verdi, 70' Younes, 75' aut. Meret): gli azzurri chiudono con un pari!

19.14 - FINE PARTITA! Si conclude sul punteggio di 3-3 l'amichevole tra Napoli e Cremonese. Primo pari in queste prime tre amichevoli dopo il ko col Benevento e la vittoria con la Feralpisalò. Per il Napoli gol di Insigne su rigore, Verdi e Younes. Esordio per Elmas che ha giocato gli ultimi minuti in mediana.

45' - Non ci saranno minuti di recupero.

44' - Scambio in velocità Tutino-Verdi, ma si chiude la difesa. L'azione prosegue, ma l'ex Cosenza con la porta di fronte non calcia, va verso destra e viene chiuso dal difensore. Scarico su Verdi, ma gli spazi sono finiti.

43' - Le squadre sono calate e non poco: il caldo incide, la condizione fisica è quella che è.

41' - Appoggio per Callejon, ma si alza ancora la bandierina dell'assistente per l'offside.

40' - Gran conclusione di Montalto da fuori, ma Meret effettua un'ottima parata e dice di no.

39' - Palla profonda di Maksimovic per Mario Rui, beccato però in fuorigioco.

37' - Azione da solista di Tutino, che però non riesce a sfondare.

36' - Altro cambio nella Cremonese: fuori Arini, dentro Girelli.

35' - Mario Rui rischia il rigore con una spinta su Deli: per l'arbitro è tutto regolare.

32' - Adesso il Napoli prova a far girare il pallone per trovare spazi: poco da fare, non ci sono spazi.

30' - GOL DELLA CREMONESE! AUTORETE DI MERET DOPO CAPOLAVORO DI SODDIMO! Una magia del centrocampista della Cremonese, un tiro praticamente da centrocampo. La palla sbatte sulla traversa dopo deviazione del portiere, poi sulla schiena di Meret e infine in rete: sfortunato l'estremo difensore azzurro!

28' - Cambio per la Cremonese: fuori Mogos, dentro Rondanini.

25' - GOOOLLLL GOOOOOOOOOLLLLLLLL! YOUNES PORTA IL NAPOLI IN VANTAGGIO! Verdi serve un bel pallone all'esterno ex Ajax, che prima fa una finta, poi batte a rete e porta avanti gli azzurri!

23' - Cambi anche per la Cremonese: fuori Claiton, dentro Ravanelli.

23' - Sostituzione per il Napoli: esordio per Elmas, che va a rimpiazzare un acciaccato Malcuit.

21' - Adesso è Malcuit che s'abbassa sulla linea dei difensori, con Maksimovic e Luperto, con Di Lorenzo che adesso gioca come esterno alto.

20' - Sostituzioni per il Napoli: fuori Insigne e Milik, dentro Younes e Tutino.

19' - Malcuit porta palla, poi va da Verdi che cerca Gaetano. Il classe 2000 commette fallo.

17' - Gaetano aggredisce Castagnetti e recupera palla. Appoggio a Milik, che va dall'altro lato da Di Lorenzo, beccato però in offside.

14' - Mario Rui riceve sulla sinistra, poi scarica a Insigne. Palla dentro per Di Lorenzo, ma il suggerimento è troppo profondo.

13' - Tre sostituzioni per la Cremonese: fuori Piccolo, Boultam e Palombi, dentro Deli, Montalto e Soddimo.

11' - Insigne ci prova a giro, senza però centrare lo specchio della porta.

8' - GOOOOOOLLLLLL GOOOOOOOOOOOOL! RETE DI VERDI! Insigne va alla battuta del corner e applica lo schema: tocco per Verdi, che carica il tiro a giro e batte Agazzi! Gli azzurri pareggiano i conti!

7' - Problemino fisico per Claiton. Entrano i sanitari, ma nulla di grave.

7' - Gaetano si sposta il pallone sul sinistro per evitare Claiton, ma il centrale della Cremonese s'immola e devia in angolo.

5' - In quest'avvio di ripresa si gioca ad una metà campo: la Cremonese mantiene un atteggiamento molto difensivo, il Napoli non trova spazi.

2' - E' cambiato l'assetto del Napoli: Malcuit adesso gioca esterno alto, mentre Callejon passa a centrocampo.

1' - Cambio anche per la Cremonese: fuori Migliore, dentro Renzetti.

1' - Sei cambi per Ancelotti al 45'. Fuori Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam, Zielinski e Mertens. Entrano Malcuit, Maksimovic, Luperto, Mario Rui, Di Lorenzo, Verdi.

18.28 - COMINCIA LA RIPRESA!

18.13 - FINE PRIMO TEMPO! Il Napoli chiude il primo tempo sotto 2-1. La Cremonese ha trovato il nuovo vantaggio al 42' con una ripartenza sulla sinistra ed una buona combinazione alle spalle di Hysaj e Gaetano. Azzurri che soffrono la difesa a cinque di Rastelli, ben coperta con tutti gli effettivi dietro il pallone, con la manovra partenopea che si arena sulla trequarti. Il pareggio era arrivato su rigore di Insigne, procurato da uno spunto di Mertens.

42' - GOL DELLA CREMONESE! A SEGNO ARINI! Castagnetti sfrutta il buco della difesa azzurra e va da Arini. Quest'ultimo calcia e batte Meret, azzurri di nuovo sotto!

39' - MILIK! Callejon serve il polacco, che controlla e calcia: palla sull'esterno della rete, solo illusione ottica del gol.

37' - RETEEE! RETEEEEEE! GOL DI INSIGNE! Dal dischetto parte il capitano, che batte perfettamente e mette all'angolino, cambiando il solito angolo ad incrociare: apre dall'altro lato e la mette dentro. Agazzi è battuto, 1-1!

36' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Milik recupera palla nei pressi della bandierina e centra per Mertens. Il belga si libera e viene steso: penalty!

33' - La Cremonese attacca ancora e conquista un angolo, sugli sviluppi del quale il Napoli non ha problemi ad allontanare.

31' - Il Napoli prova sempre ad impostare dal basso, ma sta trovando pochi spazi.

29' - Insigne riceve sulla corsia mancina e cerca un compagno con la scucchiaiata, regalando però il possesso ancora alla Cremonese.

28' - ZIELINSKI! Gran finta del polacco, che manda al bar Arini e calcia dalla distanza: la sfera finisce di un soffio alla destra di Agazzi.

27' - Mertens va via sulla fascia destra, poi cerca Insigne dall'altro lato. Mogos chiude la diagonale e anticipa il capitano.

25' - Imbucata per Gaetano, che finisce a terra in area dopo un contrasto con Boultam. Per l'arbitro è tutto regolare.

24' - Zielinski lancia profondo per Insigne, ma Caracciolo legge la situazione e anticipa il capitano azzurro.

22' - Insigne dalla bandierina calcia direttamente verso la porta, spedendo però la sfera fuori.

21' - Migliore va al centro da Piccolo, che lancia di prima nello spazio. Chiude Manolas.

19' - Apertura per Callejon, che va al cross. Boultam svetta in area e ci mette una pezza.

18' - Doppio uno-due tra Mertens e Callejon, ma Castagnetti chiude tutto.

16' - Ritmi più bassi in questa fase di partita.

14' - Ci prova Chiriches da fuori, ma Agazzi mette in angolo.

13' - Palombi avanza palla al piede: gran bello scatto, ma viene fermato.

11' - GOL DELLA CREMONESE! SEGNA MOGOS! Sugli sviluppi del corner, la palla viene deviata da Caracciolo sul primo palo. Dall'interno dell'area piccola Mogos col ginocchio spinge in rete!

10' - Conclusione di Mogos da fuori area: Meret risponde ancora presente distendendosi perfettamente.

7' - Conclusione di Migliore, ma Meret è attento e dice di no.

6' - Bella chiusura di Chiriches su Palombi: gli sradica il pallone il rumeno.

3' - Lancio lungo per Callejon, beccato però in offside.

17.28 - COMINCIA IL MATCH!

17.26 - Squadre in campo!

17.23 - Entra lo staff con i componenti della panchina.

17.18 - Decibel Bellini annuncia le formazioni

17.16 - Arriva al campo di Carciato anche De Laurentiis: grandi applausi per il patron azzurro.

17.12 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

17.00 - Elif Elmas fa il suo ingresso sul campo di Carciato. Applauso da parte dei tifosi, foto e sorrisi per il talento macedone, ultimo colpo di mercato. Elmas si accomoda in panchina e potrebbe anche debuttare nel secondo tempo.

16.55 - In campo il Napoli, grande attesa per Elmas che, per il momento, resta negli spogliatoi.

16.50 - Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. A disp.: Karnezis, Idasiak, Malcuit, Mario Rui, Verdi, Elmas, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Tutino, Younes.

CREMONESE (4-4-2): Agazzi; Mogos, Claiton, Caracciolo, Terranova; Arini, Castagnetti, Boultam, Migliore; Piccolo, Palombi. A disp.: Ravaglia, Volpe, Ravanelli, Rondanini, Xoxha, Renzetti, Girelli, Cella, Deli, Montalto, Soddimo. All.: Rastelli.

16.45 - In campo Idasiak e Meret per il classico riscaldamento prepartita.

16.40 - Milik è già in campo per lavorare in palestra. Il polacco ha saltato la sfida con la Feralpisalò, vedremo se quest'oggi sarà in campo.

16.30 - Stanno per aprirsi i cancelli ad un'ora dall'inizio della partita.

16.15 - Già tantissimi i tifosi in fila, previsto anche oggi il pienone con oltre 3mila tifosi tra tribunette e prato alle spalle della porta.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cremonese, terza amichevole degli azzurri a Carciato in Val di Sole. Alle 17.30 il fischio d'inizio.