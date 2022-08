RILEGGI LIVE - Napoli-Lecce 1-1 (27' Elmas, 31' Colombo): brutta prestazione, secondo pareggio consecutivo!

TuttoNapoli.net

Secondo pareggio consecutivo per il Napoli che dopo lo 0-0 di Firenze impatta in casa contro la Fiorentina.

22.41 - FINISCE QUI!

96' - Ammonito anche Jandrei per una fallo su Kvaratskhelia.

96' - Giallo per Gonzalez per una trattenuta su Lobotka.

93' - OSIMHEN! I nigeriano sul secondo palo ci prova ancora di testa ma la palla finisce alta sopra la traversa della porta di Falcone.

90' - L'arbitro concede 6 minuti di recupero.

88' - Il Napoli attacca a testa bassa, si difende il Lecce.

85' - L'ultima mossa di Spalletti è Simeone: il Cholito subentra ad Anguissa.

84' - Destro da lontano di Hjulmand, facile la presa per Meret

82' - Scontro Falcone-Di Lorenzo, rimangono a terra i due ma entrambi sembrano poter proseguire

79' - Forcing del Napoli, mancano poco più di 10 minuti più recupero al termine del match.

76' - Non riesce a proseguire il match Banda, costretto al cambio: entra Listkowski.

75' - A terra Banda, sembra aver dato tutto l'esterno del Lecce

72' - Ulima giocata della partita per Politano che lascia il campo a Lozano

71' - POLITANO! Classica azione di Politano che parte da destra, si accentra e calcia. Palla che esce di centimetri sul palo lungo

70' - Cambio per il Lecce: esce Colombo, al suo posto Ceesay.

69' - OSIMHEN! Spiovente sul secondo palo di Politano a cercare Osimhen: il nigeriano sfila via alle spalle di Tuia e colpisce di testa, palla di poco a lato.

65' - OSTIGARD! Tiro improvviso del norvegese che vede lo spazio giusto e calcia dai 40 metri: pallone di poco alto sopra la traversa.

62' - Doppio cambio per Baroni: fuori Di Francesco e Askildsen, dentro Strefezza e Blin.

58' - Adesso il Napoli è padrone del possesso palla, il Lecce ha arretrato il proprio baricentro e fa desnità.

56' - Terzo cambio per il Napoli: esce l'autore del gol Elmas, al suo posto entra Kvaratskhelia.

50' - Zielinski ci prova dal limite dell'area: tiro forte ma centrale, blocca Falcone.

49' - Elmas vicino al gol con un tocco sul secondo palo, bravo Falcone a coprire tutto lo specchio della porta mandando in angolo

46' - Una sostituzione anche per Baroni: esce Helgason che fa spazio a Gonzalez.

46' - Due cambi all'intervallo per Spalletti: fuori Ndombele e Raspadori e dentro Lobotka e Zielinski.

21.50 - INIZIA LA RIPRESA!

Finisce 1-1 il primo tempo di Napoli-Lecce. Ad aprire le marcature ci pensa Elmas, su assist di Politano mentre a pareggiare i conti è Colombo che, dopo essersi fatto parare il rigore da Meret, tira fuori dal cilindro un sinistro imparabile che fissa il risultato sul pari. Squadre negli spogliatoi.

21.34 - FINISCE IL PRIMO TEMPO

47' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Baschirotto svetta altissimo e anticipa tutti di testa: bella incornata che si spegne di poco a lato.

46' - Cross insidioso di Helgason, Meret vede all'ultimo il pallone e devia in corner.

45' - L'arbitro concede tre minuti di recupero.

44' - Politano senza guardare prova a servire subito Osimhen in profonditò: pallone troppo profondo, esce Falcone.

41' - Tentativo di Askildsen dalla lunga distanza, palla che si alza e termina altissima.

40' - Fallo di Colombo che entra duro su Ostigard: giallo per lui.

39' - Tiro rasoterra ed insidioso di Anguissa: blocca in due tempi Falcone.

36' - Protesta il Napoli per un tocco di mano in area, tutto regolare per l'arbitro Marcenaro che fa giocare

32' - Cartellino giallo per Hjulmand, costretto a stendere Ndombele.

31' - GOL DEL LECCE! Si riscatta Colombo che, dopo aver fallito il rigore, si inventa il gol del pari mettendo giù un pallone al limite dell'area e calciando, quasi da fermo, dritto sotto la traversa. Nulla può Meret, il Lecce pareggia i conti.

27' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Politano calcia di destro ma il suo tiro diventa un assist per Elmas. Il centrocampista, tutto solo al limite dell'area piccola, non deve fare altro che depositare in rete per il vantaggio partenopeo

26' - MERET PARA IL RIGORE! Dal dischetto si presenta Colombo che calcia alla sinistra di Meret: il portiere del Napoli si stende e para il penalty.

24' - Check del Var, rigore confermato.

23' - CALCIO DI RIGORE PER IL LECCE! Ndombele viene anticipato da Di Francesco, il francese non si accorge dell'avversario e lo colpisce: fischia Marcenaro.

22' - Calcio d'angolo battuto corto e combinazione perfetta che libera Politano: tiro forte col mancino, Falcone alza sopra la traversa.

21' - Spalletti non contento del giropalla del Napoli, chiede più velocità soprattutto ai due difensori centrali.

20' - Tiro ad incrociare di Colombo, attento Meret che blocca il pallone.

16' - Si chiude bene il Lecce che fin qui non sta concedendo spazi al Napoli.

13' - Banda vince un rimpallo e fugge sulla corsia mancina. Politano lo rincorre e commette fallo prima dell'ingresso in area: giallo per lui.

8' - Ci prova il Lecce sulla sinistra con Pezzella, palla rimpallata dalla difesa del Napoli che libera senza particolari affanni

7' - Scambio sulla destra tra Politano e Di Lorenzo: cross sballato del capitano del Napoli e pallone irraggiungibile per Osimhen.

5' - Cross morbido di Di Lorenzo, ci prova Elmas in rovesciata ma non trova il pallone.

3' - Prende subito in mano le redini del gioco il Napoli, chiaro sin dai primi minuti il canovaccio del match.

20.45 - PARTITI! Inizia la partita

20.42 - Squadre in campo

20.33 - Nel pre-partita di Napoli-Lecce, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Margini di miglioramento? C’è sempre da migliorare, il mercato da una parte poi c’è il lavoro sul campo. Abbiamo un allenatore molto bravo e si può crescere tanto.

Navas? Abbiamo due portieri di livello. C’è ancora un giorno di mercato, ma al 99% rimaniamo così.

Ronaldo? E’ un calciatore straordinario e possiamo solo esaltarlo, però di vero non c’è stato niente. Abbiamo un grande rapporto col suo agente, che è stato anche il procuratore di altri nostri giocatori, abbiamo letto tante cose sui giornali ma non c’è stato niente di concreto”.

20.13 - Nel pre-partita di Napoli-Lecce il centrocampista azzurro Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Sono tra i leader dello spogliatoio dopo le tante partenze? Io guardo a tutta la squadra. Dobbiamo dare tutti sempre il massimo e poi i ragazzi che sono arrivati sono dei ragazzi eccezionali oltre ad essere davvero fortissimi. Questa è la cosa importante”.

19.35 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce match delle 20.45 valido per la quarta giornata di Serie A. Mini turnover per Spalletti in vista del doppio impegno con Lazio e Liverpool e passaggio al 4-2-3-1. In porta confermato Meret, mentre in difesa fanno l’esordio dal primo minuto Ostigard al centro e Mathias Olivera sulla fascia sinistra. In mediana Anguissa e Ndombele, mentre sulla trequarti fa il suo esordio al Maradona Raspadori, completano il pacchetto dietro a Osimhen Politano a destra ed Elmas a sinistra.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Olivera; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. All. Spalletti.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

Baroni senza Persson e Brancolini potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'ultima gara: davanti a Falcone linea con Gendrey, Tuia (in ballottaggio con Pongracic), Baschirotto e Pezzella (favorito su Gallo) che però non ha i novanta minuti. In mediana Hjulmand, Blin e Bistrovic mentre in attacco Ceesay con Strefezza e Di Francesco ai lati e quest'ultimo che dovrebbe essere alternato a Banda.

Spalletti dovrebbe iniziare a ruotare considerando i tanti impegni ed i prossimi big-match ravvicinati con Lazio e Liverpool. Da capire se darà subito una chance a Sirigu iniziando l'alternanza tra i pali; in difesa pronto l'esordio di Olivera nella linea con Rrahmani, Kim (favorito su Juan Jesus) e Di Lorenzo. In mediana Anguissa e Lobotka e poi esordio dall'inizio per Raspadori e passaggio al 4-2-3-1 con Politano a destra ed a sinistra Kvara in ballottaggio con Elmas. In attacco Osimhen potrebbe essere gestito a gara iniziata con Simeone.

Lo 0-0 di Firenze è ormai alle spalle, il Napoli torna al Maradona per tornare subito al successo e confermarsi in testa alla classifica prima del big-match con la Lazio (e poi di quello di Champions con il Liverpool). L'occasione per Spalletti anche per dare il via alle rotazioni per gestire le forze ed inserire i nuovi acquisti. Di fronte ci sarà il Lecce dell'ex azzurro Baroni reduce del pari interno con l'Empoli che rappresenta anche il primo punto dei pugliesi dopo le sconfitte contro Sassuolo ed Inter, tutte arrivate di misura e giocandosela alla pari e questo sicuramente porterà Spalletti e gli azzurri a non sottovalutare l'impegno.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Lecce