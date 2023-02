RILEGGI LIVE - Sassuolo-Napoli 0-2 (12' Kvaratskhelia, 33' Osimhen): due magie e altra vittoria azzurra!

52' - OSIMHEN! Altra occasione per il nigeriano che taglia in mezzo ai due centrali del Sassuolo e fa partire un destro forte ma laggermente centrale che Consigli devia in corner.

84' - Non ce la fa Osimhen, che toglie i parastinchi e chiede il cambio. Sembra comunque che voglia fermarsi per precauzione più che altro.

94' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Palla in profondità per Lozano sulla corsia destra. Cross sul secondo palo, dove c'è prontissimo il solito Simeone: incornata precisa all'angolino ed è 3-0!

37' - Cross con la trivela di Kvaratskhelia a cercare Osimhen in mezzo: colpo di testa che termina di poco a lato.

35' - Laurienté punta ancora Di Lorenzo e mette al centro. Nessuno dei compagni ci arriva.

33' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIIIII!!!! Lancio profondo di Rrahmani per Osimhen, che scappa tra i due centrali e vince il duello con entrambi. Poi da posizione impossibile calcia, Consigli non copre bene il primo palo e la palla passa proprio lì per il 2-0 Napoli!

26' - PALO DI OSIMHEN! Il nigeriani sfrutta un intervento a vuoto di Tressoldi e va via a campo aperto: arriva in area, calcia verso il secondo palo e colpisce il legno.

22' - Il Sassuolo ha preso coraggio e ora attacca con maggiore continuità. Partita molto divertente al Mapei Stadium.

20' - DEFREL! Matheus Henrique appoggia a Defrel che difende il pallone col corpo, si gira bene su Rrahmani e fa partire un sinistro in diagonale che esce di poco.

17' - Altro dribbling di Kvaratskhelia che poi va al traversone: allontana la difesa del Sassuolo.

13' - PALO DEL SASSUOLO! Reazione immediata dei neroverdi con Laurienté che supera Di Lorenzo e calcia ad incrociare: palo secco con Meret battuto. Poi bravo Kim e poi pure Lobotka ad allontanare.

12' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!!! Kvaratskhelia riceve palla a centrocampo, manda al bar Maxime Lopez, fa lo stesso con Laurienté e punta Erlic al limite. Il georgiano sposta palla sul destro, esplode il tiro e non dà scampo a Consigli!

7' - E' un vero e proprio dominio territoriale del Napoli: il Sassuolo chiude tutte le linee e fa densità.

4' - Politano manda sul fondo Anguissa che prima finta il cross e poi lo effettua: chiude la difesa del Sassuolo.

3' - Inizio arrembante del Napoli, partito subito forte.

20:45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:42 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

20:32 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima del match col Sassuolo ha parlato al microfono di DAZN: "Sarà una partita molto difficile, contro una squadra che ha passato un periodo negativo per gli infortuni, ma ha tanti giovani ambiti da tutta Europa, quindi sarà una bella prova".

Spalletti oggi fa mille panchine. "E' grande come la sua grandezza. La sua esperienza è testimoniata da questo dato incredibile e dai grandi risultati fatti in carriera, dalle tantissime vittorie. Ma in questo momento passa tutto in secondo piano, siamo concentrati su questa gara".

Fermo restando che avete un'opzione per un altro anno, ci sono novità sul suo rinnovo? "In questo momento stiamo pensando al quotidiano. Spalletti rimane al centro del progetto tecnico, sicuramente nel 2024 rimarrà con noi e poi il prossimo anno valuteremo il futuro insieme".

20:26 - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, prima della partita contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Fermare il Napoli è un'impresa, è la squadra più forte del campionato, ha tutte le chance per vincerlo. Dovremo fare qualcosa di speciale, speriamo di farlo. Laurienté? Credo che in una partita come stasera dovremo essere tutti decisivi, dovrà prevalere il gioco di squadra. Laurienté è importante per noi, ma ce ne sono altri dieci che vanno in campo e dovranno dare tutti il massimo".

Fare bene in campionato aiuterebbe anche nel mercato estivo? "E' il nostro modo di lavorare, dobbiamo far sì che la squadra renda al massimo, valorizzare questi ragazzi. Abbiamo fatto cessioni importanti, una anche a gennaio, sarà importante questo lavoro".

20:23 - Matheus Henrique, centrocampista del Sassuolo, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Già sappiamo che al 100% sarà una gara difficile. Loro sono forti, primi in classifica e hanno fatto bene in Champions League. Ma noi sappiamo che potremo fare bene".

20.20 - Matteo Politano, ala del Napoli, prima del match col Sassuolo è intervenuto al microfono di DAZN: "Conosco benissimo questa squadra, ho tanti ex compagni e so che è una partita difficile. Sarà aperta, ci saranno due squadre che vorranno imporre il proprio gioco. Potenziale +18 sull'Inter? Sappiamo che è una gara importantissima, che vincendo stasera prenderemo questo bellissimo vantaggio e cercheremo di vincere a tutti i costi".

19:32 - FORMAZIONI UFFICIALI

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Luciano Spalletti attua tre cambi di formazione rispetto alle ultime gare, uno per reparto: Mathias Olivera fa rifiatare Mario Rui, Elmas gioca in mediana al posto di Zielinski e davanti a destra stavolta la spunta Politano su Lozano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

19:30 - Luciano Spalletti entra nel club dei millenari: con la panchina di questa sera contro il Sassuolo, infatti, il tecnico di Certaldo farà cifra tonda toccando quota 1000.

19:25 - Manca più di un'ora all'inizio di Sassuolo-Napoli e al Mapei Stadium è tutto pronto per l'anticipo della ventitreesima giornata di campionato. Il club neroverde ha pubblicato su Twitter uno scatto dall'interno dello spogliatoio in cui si nota anche la presenza della maglia di Domenico Berardi. In dubbio alla vigilia, Dionisi ha deciso dunque di convocarlo (i convocati non sono stati diramati) nonostante il problema fisico occorsogli nell'ultimo match. Vedremo se riuscirà addirittura a giocare dall'inizio.

Il Napoli è la vittima preferita di Gregoire Defrel in Serie A: cinque gol - i partenopei sono l’unica formazione contro cui il francese ha realizzato due marcature multiple nel torneo (due doppiette, il 18 maggio 2015 con il Cesena e il 2 settembre 2018 con la Sampdoria)

Per Sassuolo-Napoli ci sarebbe il rischio nebbia? Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo: "E’ vero che in questi giorni c’è alta pressione e la nebbia potrebbe arrivare, ma se dovesse accadere arriverà solo in nottata. Quindi durante la partita al massimo si può prevedere un po’ di foschia, anche perché la temperatura a Reggio Emilia non è particolarmente fredda. Da giovedì arriva aria fredda in Italia e le temperature caleranno”.

Sassuolo-Napoli conta 20 precedenti tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio totale è di 11 vittorie azzurre, 2 vittorie neroverdi e 7 pareggi. Il Sassuolo non batte il Napoli dal dicembre 2021 ed al Mapei Stadium il bilancio è di 3 vittorie del Napoli, 5 pareggi e una sola vittoria del Sassuolo, arrivata il 23 agosto 2015 (Sassuolo-Napoli 2-1). Le ultime due sfide disputate a Reggio Emilia sono finite in pareggio.

Dubbio Berardi per Dionisi: l'allenatore scioglierà le riserve solo all'ultimo, al momento però è più no che sì. Ma andiamo con ordine. Probabile il 4-2-3-1 ibrido visto nelle ultime uscite con Consigli in porta e la difesa a 4 formata da Zortea e dal rientrante Rogerio sulle fasce, da Erlic e Ruan Tressoldi al centro. In mezzo al campo Frattesi e Obiang, quest'ultimo in leggero vantaggio sullo scalpitante Maxime Lopez. In avanti, senza Berardi, spazio a Bajrami sulla destra con Matheus Henrique e Laurienté a completare il terzetto alle spalle di Defrel, con Pinamonti pronto a subentrare nella ripresa. Se dovesse esserci Berardi invece, ballottaggio Bajrami-Henrique sulla trequarti con l'ex Empoli che potrebbe partire dalla panchina.

Non sarà a disposizione l’ex di turno, Giacomo Raspadori, che si è fermato per un problema muscolare che rischia di tenerlo fuori per sei settimane. Per il match al Mapei, Luciano Spalletti dovrebbe operare qualche cambio anche in virtù dell’impegno di martedì in Champions: scalpitano Olivera, Elmas e Politano. Nel 4-3-3 dei partenopei Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. In mediana Lobotka con Anguissa ed Elmas (al posto di Zielinski), in avanti Politano dovrebbe far rifiatare Lozano e affiancare Kvaratskhelia e Osimhen.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Napoli