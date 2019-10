RILEGGI LIVE - Torino-Napoli 0-0: pareggio amaro per gli azzurri all'Olimpico

19.56 - FINISCE QUI LA PARTITA! Il Napoli esce con un solo punto dall'Olimpico di Torino, al 90' è 0-0 tra le due squadre.

90'+2' - Il Torino non sfrutta il corner ma resta in proiezione offensiva.

90'+2' - Scaramucce tra Manolas e Belotti, i due non se le mandano a dire.

90'+1' - MEITE! Posizionato in piena area conclude in porta, tiro da distanza ravvicinata ma colpisce in pieno Allan! Corner!

90' - L'arbitro concede quattro minuti di recupero.

89' - IAGO FALQUE! Prova la conclusione dalla trequarti, blocca Meret!

88' - Terzo ed ultimo cambio per il Torino: esce Verdi, dentro Iago Falque.

87' - ANCORA LLORENTE! Callejon lascia partire il cross teso da destra, Llorente spizza ma non trova la porta di un niente!

86' - Contropiede veloce del Torino, Verdi cambia campo dalla sinistra ma Luperto intercetta!

85' - Palla dentro dalla bandierina, c'è Belotti che mette via di testa.

84' - Il Napoli conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

83' - Altro cambio per il Torino: fuori Lukic, dentro Aina.

82' - LLORENTE! Parte il cross dalla bandierina, Llorente incorna ma c'è Sirigu che blocca!

81' - Ghoulam mette il pallone in area con una rimessa laterale, Llorente prova ad arrivare ma N'Koulou chiude.

80' - Zielinski prova l'imbucata per Ghoulam, l'algerino finisce giù trattenuto da Izzo. L'arbitro lascia proseguire.

79' - Callejon dalla destra prova a cercare Mertens al centro, il pallone termina sul fondo.

78' - Ripartenza veloce del Toro con Ansaldi, bravo Manolas in chiusura.

77' - Allan da fuori prova la conclusione, palla ribattuta da Meitè.

76' - Palla persa goffamente da Ghoulam sulla sinistra, riparte veloce il Torino.

75' - IZZO! Ancora Verdi dalla bandierina, Izzo incorna ma non trova la porta di poco!

74' - ANSALDI! Conclusione potente da destra, palla deviata in calcio d'angolo!

73' - Meitè appoggia in area per Belotti, l'attaccante prova ad agganciare ma l'arbitro ferma tutto. Offside.

71' - Cambio Torino: fuori Baselli, dentro Meitè-

70' - Il Toro tiene il pressing alto in questa fase del match, il Napoli fa girare il pallone.

69' - LLORENTE! Di Lorenzo pennella il cross, lo spagnolo lasciato solo incorna! Fuori, che occasione!

68' - BELOTTI! Sugli sviluppi del corner l'attaccante ci prova in rovesciata! Fuori!

67' - Arriva il cambio per il Napoli: esce Insigne, al suo posto dentro Llorente.

66' - Il Toro conquista calcio d'angolo.

65' - Fabiàn prova a calciare da fuori, palla abbondantemente fuori.

64' - Ancora Mertens sgroppa sulla destra, prova a scaricare dentro ma la difesa del Toro chiude.

63' - Azione veloce del Toro, palla al centro per Belotti che scarica dietro su Verdi. L'ex Napoli può calciare ma viene chiuso da Di Lorenzo in uscita.

62' - Altra palle persa da Zielinski, prestazione non particolarmente brillante per il polacco.

61' - Zielinski da sinistra cerca Callejon sul secondo palo, lo spagnolo taglia ma non arriva sul pallone.

59' - LOZANO! Fabiàn scarica al limite dell'area per il messicano che calcia! Fuori!

58' - Errrore di Zielinski con Ansaldi che prende palla e parte sulla destra, traverso al centro verso Belotti che viene anticipato bene da Manolas.

57' - Si rialza Izzo, l'arbitro invita il giocatore del Torino a non lamentarsi. Si prosegue.

56' - Izzo finisce giù in area, lo stadio insorge ma l'arbitro lascia proseguire.

55' - Grande intensità del Torino in questa fase della partita.

53' - Tanti errori in fase di disimpegno del Torino anche in questa ripresa.

52' - Zielinski riceve palla al limite dell'area, il polacco calcia ma il tiro viene ribattuto.

51' - Palla su Belotti in area, l'attaccante aggancia e scarica in porta. Il gallo esulta ma è tutto fermo, offside.

50' - Sugli sviluppi del corner la palla finisce fuori su Fabiàn, calcia malissimo e la palla finisce addirittura in rimessa laterale.

49' - LOZANO! Contropiede veloce del Napoli, palla a destra su Lozano che calcia e trova una deviazione! Calcio d'angolo!

48' - RINCON! Ansaldi scodella dentro da sinistra, incorna Rincon che trova la presa di Meret.

47' - Lyanco prova a scodellare dentro da sinistra.

46' - Comincia il secondo tempo!

18.51 - Finisce qui il primo tempo! Napoli e Torino non sono andate oltre lo 0-0 in questi primi 45' minuti di partita!

45'+2' - ANSALDI! Conclusione diagonale da destra, si allunga Meret che ci arriva con un grande intervento!

45'+1' - Intervento falloso di Luperto che trattiene ancora Belotti. Stavolta scatta il giallo.

45' - L'arbitro ha concesso due minuti di recupero.

44' - Baselli calcia da distanza considerevole, Meret blocca in due tempi.

43' - Ghoulam ancora parte sulla sinistra, arriva Rincon che chiude e guadagna anche calcio di punizione per una spinta dell'algerino.

42' - Nervi tesi in campo, Luperto trattiene Belotti intento a ripartire in velocità. L'attaccante granata sbotta, punizione Toro.

41' - Subito Ghoulam prositivo sulla sinistra, prova a scambiare con Insigne ma il Toro fa densità, torna dietro il Napoli.

39' - Di Lorenzo riceve sulla destra, lascia partire il cross verso il centro. Blocca a terra Sirigu.

38' - Intanto arrivano buone notizie dagli spogliatoi, con Hysaj che sembra aver avuto soltanto un momento di difficoltà a causa del contraccolpo sullo sterno che ha provocato una mancanza di fiato dopo la caduta. Al momento l'albanese è negli spogliatoi ma pare sia tutto sotto controllo.

37' - Lozano trattiene Lukic a centrocampo, l'arbitro estrae il giallo all'indirizzo del messicano.

36' - Ansaldi spinge sulla destra, serie di finte su Ghoulam per poi far partire il cross. Palla oltrepassa la linea di fondo e finisce in area. L'arbitro ferma il gioco, palla al Napoli.

35' - Intervendo durissimo di Lukic su Allan, entrata volante sul ginocchio del brasiliano. Scatta il giallo!

34' - Cambio per il Napoli: fuori Hysaj, dentro Ghoulam.

32' - Caduta davvero brutta per l'albanese che, dopo il ponte di Ansaldi, sbatte con il capo a terra dopo volo tremendo. I sanitari chiedono il cambio.

31' - Brutta caduta di Hysaj dopo uno scontro con Ansaldi. Punizione Napoli, entrano subito in campo i sanitari del Napoli.

30' - Insigne può ragionare sulla trequartri destra, alza il pallone al centro ma il pallone sfila.

29' - Contropiede Napoli, Mertens imbuca per Lozano che parte in velocità. Recupera velocemente la difesa del Toro che costringe il messicano a tornare dietro.

28' - MERTENS! CHE OCCASIONE! Da destra il belga prova la conclusione sul palo lontano, traiettoria interessante ma il pallone esce fuori di un soffio!

27' - RINCON! Palla scodellata dentro, incorna Rincon che manca di poco lo specchio della porta!

26' - Il Torino conquista calcio di punizione in proiezione offensiva.

25' - Azione veloce del Napoli, Zielinski in area con l'esterno sgancia il cross, Lozano è lì ma viene anticipato.

23' - FABIAN! Palla fantastica di Insigne a tagliare l'area, sbuca Fabiàn che a due passi dal portiere fallisce l'impatto!

22' - ZIELINSKI! Mertens appoggia in mezzo proprio per il polacco che prova a piazzare di prima! Blocca Sirigu!

21' - Ancora disimpegno errato del Torino, ne approfitta stavolta Zielinski che apre su Lozano. Palla dentro ma il Toro mette via la minaccia.

20' - Aumentata l'intensità in campo negli ultimi minuti.

19' - Ancora break del Napoli con Insigne a ridosso dell'area granata, il capitano cede verso il centro per Mertens che può allargare su Lozano inserimento da destro, passaggio intercettato.

17' - Il Napoli non sfrutta la punizione, riparte in velocità il Torino.

16' - Fabiàn combatte a centrocampo, l'azzurro guadagna calcio di punizione in proiezione offensiva.

15' - VERDI! Zielinski scivola a centrocampo e regala palla a Rincon, l'ex centrocampista del Genoa allarga su Verdi che calcia! Esterno della rete!

14' - INSIGNE! Break del capitano che prende palla e parte in verticale, si allargano Mertens e Lozano ma Insigne punta la porta e calcia! Tiro ribattuto!

13' - Allan stende Ansaldi in malo modo, punizione Torino che può organizzare la manovra.

12' - Il Toro prova a bucare la difesa del Napoli, tengono bene gli azzurri che non concedono spazi.

10' - LOZANO! Sugli sviluppi del corner la palla viene scodellata dentro, prova a colpire Lozano che viene disturbato da Izzo. Palla fuori.

9' - FABIAN! Dal limite lascia partire la conclusione col destro, si allunga Sirigu che mette in calcio d'angolo!

8' - Ritmi intensi ma ancora poca incisività sotto porta per entrambe le squadre.

7' - Il Napoli spinge da destra, il Toro chiude con Verdi che guadagna anche calcio di punizione.

6' - Il Napoli manovra sulla sinistra, Hysaj apre male per Insigne e perde il pallone.

4' - Baricentro altissimo del Napoli in questi primi minuti.

3' - Sugli sviluppi del corner la palla finisce fuori ad Insigne, il capitano calcia di prima in torsione! Fuori!

2' - Il Napoli conquista subito calcio d'angolo.

1' - COMINCIA LA PARTITA!

18.01 - I giocatori in campo! Si osserverà un minuto di raccoglimento per la scomparsa del presidente Squinzi.

17.55 - Squadre pronte a fare il loro ingresso in campo, volti molto concentrati tra gli azzurri.

17.50 - Tutto pronto, Napoli in divisa bianca.

17.40 - Prima della sfida contro il Torino, il difensore del Napoli Lorenzo Tonelli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Serve un pareggio tra Inter e Juve? Sicuramente farebbe comodo ma non dobbiamo guardare agli altri, rischiamo di distogliere l'attenzione dalle nostre gare. Dobbiamo vincere tutte le partite e pensare volta dopo volta questo è l'obiettivo sia in campo che in Champions. Io sono qua per dare una meno alla squadra nei momenti di difficoltà, quando vengo chiamato in causa, devo dare il meglio. Champions o Scudetto? Entrambi".

17.30 - Simone Verdi ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della sfida tra Torino e Napoli: "Gara dell'ex? E' una gara particolare, che sento molto ma è importante per il Torino non solo per me. Cercheremo di metterli in difficoltà e portare a casa il risultato. Non c'è Koulibaly ma la rosa del Napoli + formata da grandi calciatori e chi ci sarà al suo posto farà bene. Speriamo di mettere in difficoltà il Napoli e con una prestazione importante, speriamo che arrivi anche il risultato. Obiettivo del Torino? Cercare di fare una grande stagione, pensiamo partita dopo partita e dopo vedremo".

17.15 - Mazzarri cambia molto rispetto all'ultima gara: schiera il rientrante Lyanco nel terzetto difensivo mentre a sinistra c'è Laxalt. In attacco l'ex Verdi in coppia con Belotti.

Torino (3-5-2): Sirigu, Lyanco, Izzo, Nkolou; Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic, Laxalt, Verdi, Belotti. A disp. Rosati, Ujkani, Bonifazi, Djidji, Aina, Meitè, Falque, Edera, Zaza, Millico, Berenguer.

16.55 - Il Napoli ha diramato la formazione che quest'oggi, a partire dalle 18.00, scenderà in campo allo stadio Olimpico contro il Torino in una gara valida per la settima giornata di Serie A. Ancelotti ha sciolto le riserve apportando diverse modifiche alla formazione azzurra. In difesa spazio all'inedita coppia Manolas-Luperto, a sinistra non c'è Ghoulam ma a sorpresa Hysaj, probabilmente perché resterà bloccato sgancianto l'altro laterale. Centrocampo con Fabian probabilmente a destra, Allan e Zielinski al centro e Lorenzo Insigne a sinistra. In attacco Lozano e Mertens.



Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Fabian, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens. A disp. Ospina, Karnezis, Tonelli, Malcuit, Ghoulam, Gaetano, Elmas, Younes, Callejon, Milik, Llorente.

16.30 - Massimo Ugolini, inviato Sky Sport ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti in merito alla probabile formazione del Napoli che sfiderà alle ore 18 il Torino allo stadio Olimpico: "Il Napoli torna al 4-3-3 con il tridente leggero con Callejon-Mertens e Insigne a formare l'attacco partenopeo. Dopo le tantissime chiacchiere per l'esclusione a sorpresa contro il Genk, Lorenzo Insigne, capitano azzurro, tornerà in campo dal primo minuto".

16.15 - Per muoversi verso Torino gli abitanti di Napoli e provincia dovevano essere muniti di tessera ma questo non li ha frenati. Si prevedono circa tremila napoletani a dare supporto al Napoli. Il settore ospiti può contenere circa 1.400 supporters, ma contando anche chi andrà negli altri settori ecco che quella azzurra diventa quasi una invasione.

A Torino a guidare il Napoli ci sarà Lorenzo Insigne. Il caso scoppiato a Genk, per la tribuna e alcune reazioni familiari, è rientrato senza troppe difficoltà dopo un colloquio in cui Carlo Ancelotti ha insistito su quella che sarà la sua gestione della rosa. Torna dal primo minuto anche Mertens, con Callejon a destra, insieme a qualche novità nello sviluppo del gioco che potrebbe ripartire da questo tridente. Anche per questo in mediana potrebbero trovare spazio sia Zielinski che Fabian con Allan mentre in difesa - senza Koulibaly squalificato, Maksimovic e Mario Rui infortunati - ci sarà Luperto in coppia con Manolas mentre ai lati agiranno Ghoulam e Di Lorenzo, fresco di convocazione in nazionale dopo una scalata che in due anni l'ha portato dalla C alla Champions.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli! Ad inizio ottobre il Napoli è già chiamato ad un match che sembra un dentro o fuori. Il più classico bivio stagionale. Il ko interno con il Cagliari, per quanto sia arrivato in modo casuale e sicuramente immeritato, obbliga la squadra di Ancelotti a fare risultato quest'oggi a Torino per non vedere le prime posizioni già a distanze siderali. Ed in questo senso, proprio il big-match tra Inter e Juventus che seguirà la sfida di Torino, può invece essere una chance importante per accorciare prima della sosta e archiviare anche la delusione per il pareggio di Genk che di certo non ha aiutato la squadra dal punto di vista della fiducia e della consapevolezza.