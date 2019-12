RILEGGI LIVE - Udinese-Napoli 1-1 (32' Lasagna, 69' Zielinski): gli azzurri non sanno più vincere

19.51 - Finisce qui! Soltanto un punto conquistato dal Napoli alla Dacia Arena, contro l'Udinese il risultato è 1-1!

90'+2' - Mertens prova la conclusione da fuori, tiro alto sopra la traversa.

90'+1' - Giallo per Mario Rui, che protesta veementemente dopo un fallo di mano fischiatogli al limite dell'area dell'Udinese.

90' - L'arbitro ha concesso quattro minuti di recupero.

89' - Fofana riceve al limite, prova il tiro che termina alto sopra la traversa.

88' - Ecco un altro cambio per l'Udinese: fuori Lasagna, dentro Becao.

87' - Di Lorenzo scodella dentro da destra, Llorente spalle alla porta prova la girata! Fuori!

86' - Callejon scodella dentro, palla fuori sui piedi di Zielinski che calcia! Tiro ribattuto!

86' - Ancora un calcio d'angolo conquistato dal Napoli, salgono le torri.

85' - Cambio in casa Udinese: fuori De Paul, dentro Barak.

84' - Callejon calcia la punizione e scodella dentro, prova ad arrivarci Koulibaly che si appoggia su un avversario. Punizione Udinese.

83' - Braccio alto di Okaka contro Callejon. Giallo e calcio di punizione per gli azzurri, siamo ancora sulla trequarti destra.

82' - Il Napoli ancora non sfrutta il corner ma resta in proiezione offensiva.

82' - YOUNES! Conclusione dal limite, deviazione che dà alla palla una strana traiettoria a scendere! Palla fuori di poco, calcio d'angolo!

81' - Callejon scodella dentro dalla bandierina, libera la difesa dell'Udinese.

80' - INCREDIBILE! ESPULSO MAKSIMOVIC! Scaramucce del giocatore serbo con il guardalinee durante la fase di riscaldamento! Prima il giallo di Mariani e, dopo le continue proteste del difensore azzurro, scatta anche il rosso!

79' - Il Napoli conquista un altro calcio d'angolo.

77' - LLORENTE! Cross al bacio di Di Lorenzo, Llorente incorna a due passi dalla porta ma trova la presa di Musso!

76' - Sgroppata di Mario Rui sulla sinistra, cross dentro verso Mertens ma c'è Musso che agguanta la sfera.

75' - Cambio nell'Udinese: esce ter Avest, entra Pussetto.

74' - Zielinski scambia con Younes, prova il tiro a giro che però termina sul fondo.

73' - Il Napoli continua ad insistere, aumenta l'intensità per i ragazzi di Ancelotti.

72' - MERTENS! Sugli sviluppi del corner la palla finisce al belga che colpisce di controbalzo! Fuori!

71' - Il Napoli conquista calcio d'angolo, si fanno sentire i tifosi del Napoli presenti ad Udine!

70' - Pressing di Zielinski e Mertens su Mandragora, proprio il polacco recupera il pallone e dal limite piazza il tiro che lascia immobile Musso! Conclusione verso l'angolo lontano e palla in rete! 1-1!

69' - GOOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOL! ZIELINSKI! ZIELINSKI! ZIELINSKI! PAREGGIO NAPOLI ALLA DACIA ARENA!

67' - Mertens riceve in profondità, il belga crossa dentro ma l'arbitro ferma tutto. La palla ha oltrepassatto la linea di fondo, rimessa per Musso.

66' - Lasagna esce momentaneamente dal campo, ma la sua partita potrà proseguire.

65' - Finisce giù Lasagna dopo uno scontro con Koulibaly. Resta a terra l'attaccante, entrano in campo i sanitari dell'Udinese.

64' - Ritmi non particolarmente elevati in questa fase della partita.

63' - Lasagna finisce giù nell'area del Napoli dopo uno scontro con Mario Rui. L'attaccante protesta ma l'arbitro lascia proseguire.

61' - Ecco il cambio per il Napoli: fuori Lozano, dentro Younes.

60' - Callejon scodella dentro, Llorente incorna ma non trova lo specchio della porta!

59' - Callejon steso al limite dell'area. Punizione e giallo per Fofana.

57' - Callejon da centrocampista prova l'imbucata per Lozano, ma il pallone è leggermente troppo lungo per il messicano.

56' - Callejon scodella dentro, palla verso Llorente che viene anticipato.

54' - Bel tunnel di Mario Rui su De Maio al limite dell'area sinistro, ma De Paul legge in anticipo e recupera.

53' - FABIAN! Conclusione a giro da fuori, tiro col mancino ma Musso ci arriva!

52' - Callejon scodella dentro dalla bandierina, mette via la difesa dell'Udinese.

51' - Il Napoli conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

48' - MERTENS! Attacca adesso il Napoli. Prima il belga prova una conclusione da centro area e viene ribattuta. Poi ci prova Fabian Ruiz ma spara alto.

47' - Grande avvio di secondo tempo. Llorente prova la conclusione in area: ribattuta. Sul ribaltamento di fronte Mario Rui salva su un cross di De Paul.

46' - Napoli in cambio: fuori Llorente: fuori Insigne, dentro Llorente.

46' - Comincia il secondo tempo!

18.46 - Finisce il primo tempo! Il Napoli è sotto alla Dacia Arena, all'intervallo è 1-0 per i padroni di casa!

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

43' - L'Udinese fa girare il pallone, gestione del vantaggio per i bianconeri.

42' - Zielinski ci prova da lontano, palla che termina sul fondo.

41' - LOZANO! Cross dalla sinistra, il messicano sotto porta calcia ma la mette fuori dopo una deviazione! Corner!

39' - Zielinski prova il lancio per Mario Rui, ma il portoghese arriva sul pallone leggermente in ritardo. Sarà rimessa dal fondo per Musso.

37' - Gestisce palla adesso il Napoli, che fin qui ha creato azioni solo sulle fasce con qualche cross respinto dall'Udinese. Troppo poco per la squadra di Ancelotti.

36' - Ammonito per proteste anche Callejon.

35' - Giallo anche per Mertens, che abbatte proprio De Paul sulla ripartenza dell'Udinese.

34' - Giallo per De Paul, intervenuto in ritardo su Mario Rui.

33' - INSIGNE! Callejon scodella dentro, Insigne incorna ma non trova la porta!

32' - GOL DELL'UDINESE. Passaggio in profondità per Lasagna che buca la difesa, colpo di interno destro e Meret in uscita viene battuto!

31' - Calcio d'angolo conquistato dal Napoli, salgono le torri.

29' - Il Napoli neutralizza il corner degli avversari.

28' - Calcio d'angolo per l'Udinese.

27' - Grande intervento di Koulibaly, che in scivolata chiude su Lasagna in area. Bel lancio di De Paul nell'occasione.

26' - Fofana! Calcia in porta da lontano, palla fuori!

24' - Cross dalla destra di Callejon bloccato facilmente da Musso.

22' - Insigne riceve sulla sinistra, sguscia via dalla sinistra ma finisce giù in area. L'arbitro lascia proseguire.

21' - Palleggio prolungato del Napoli che tiene alto il baricentro del gioco.

20' - Di Lorenzo prende un pestone da Okaka e perde una scarpa. Niente di grave comunque per il terzino ex Empoli.

18' - Lozano va via sulla sinistra ma il suo cross finisce dalla parte opposta perché in area il solo Mertens non era riuscito a liberarsi.

17' - Azione veloce del Napoli, Mertens da destra crossa ma non c'è nessuno pronto a colpire.

15' - INSIGNE! Callejon calcia la punizione, palla che finisce sui piedi del capitano che calcia di prima! Fuori!

14' - Gioco pericoloso di De Paul ai danni di Zielinski, punizione Napoli.

13' - Callejon scodella dentro, palla verso Di Lorenzo che nel pieno dell'area viene anticipato.

12' - Punizione interessante conquistata dal Napoli a ridosso della trequarti destra.

11' - Ter Avest prova la conclusione da posizione defilata, palla sul fondo.

10' - Prima Zielinski prova a liberarsi di potenza da due avversari, poi sul ribaltamento di fronte Lasagna scappa sulla sinsitra ma viene fermato in rimessa laterale all'altezza dell'area di rigore.

8' - Si rialzano Callejon ed Ekong, può proseguire la partita di entrambi.

7' - Ecco che la sfera finisce fuori. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni dei due giocatori rimasti a terra.

6' - Scontro duro tra Callejon ed Ekong, restano a terra entrambi ma l'arbitro lascia proseguire.

5' - Zielinski apre a sinistra su Mario Rui, il portoghese di testa scarica dentro ma libera la difesa dell'Udinese.

4' - Il Napoli conquista il primo calcio d'angolo della partita.

2' - Callejon riceve sulla destra, mette il cross che viene deviato. Svista dell'arbitro che assegna rimessa dal fondo, si lamenta lo spagnolo.

1' - COMINCIA LA PARTITA ALLA DACIA ARENA!

17.56 - Squadre in campo, Napoli con la classica divisa azzurra.

17.53 - Lo speaker annuncia le formazioni, buona presenza di pubblico alla Dacia Arena.

17.45 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match in programma alle 18 contro l'Udinese: "Sensazioni dopo il ritiro? La squadra è molto serena, vuol risalire in classifica, è concentrata nel fare una grande partita".

Sulla formazione inaspettata. "Le partite sono tutte importane, anche questa è importante. I ragazzi tengono a questa gara, tutti i big hanno dato la loro disponibilità".

Futuro Ancelotti. "Pensiamo che Carlo abbia l'esperienza tale per uscire da questo periodo negativo".

17.35 - Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese ed ex dg del Napoli, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Sky Sport. Partita molto complicata oggi e voi dovete ritrovare il passo giusto, cos'è successo ultimamente? "Innanzitutto abbiamo avuto un calendario molto complicato. Ad esempio ora veniamo da due trasferte difficili, tra cui una a Roma contro la Lazio che onestamente penso sia una delle squadre più in forma del campionato in questo momento. Chiaramente oggi dovremo cercare una reazione importante per dare una scossa e trovare un buon risultato".

17.25 - Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky nel pre partita. Momento delicato per entrambe le squadre, voi come l'avete preparata? "Sicuramente l'abbiamo preparata con grande voglia di fare risultato. In questo momento quello che ci manca è riuscire a tirar fuori una grande prestazione dal punto di vista dell'atteggiamento e cercheremo di mettere in pratica proprio questo". Ti aspettavi di trovare il Napoli in questa situazione? "Partendo dal presupposto che per me è sempre un'occasione speciale giocare contro il Napoli perché è la squadra della mia città, non mi aspettavo di trovarli così. Sappiamo bene che loro sono una squadra molto forte nonostante le tante problematiche che stanno attraversando, ma cercheremo di sfruttare a nostro favore questo loro periodo negativo".

17.15 - Questa la panchina di Ancelotti per quest'oggi ad Udine: Ospina, Karnezis, Maksimovic, Luerto, Hysaj, Elmas, Gaetano, Leandrinho, Younes, Llorente.

17.00 - Arriva anche l'ufficiale dell'Udinese. In attacco c'è Lasagna, preferito a Nestorovski. A centrocampo c'è Fofana rispetto alle anticipazioni della vigilia.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Lasagna, Okaka. All. Gotti

16.40 - FORMAZIONE UFFICIALE - Carlo Ancelotti smentisce le indiscrezioni di Sky di questi giorni! Il tecnico di Reggiolo spiazza tutti: in campo Mertens in coppia con Lozano in attacco, Callejon torna dall'inizio sulla corsia destra con Insigne a sinistra e la coppia Fabiàn-Zielinski centrale! In avanti c'è Mertens accompagnato da Lozano!

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano.

16.20 - Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, interrogato sul possibile impiego di Kalidou Koulibaly contro l'Udinese: "Koulibaly deciderà lui. Volendo fare una percentuale, a due ore dalla partita, è più si che no. Parliamo di un calciatore che è un combattente, uno che non molla mai, ma il Napoli deve fare valutazioni anche per la sfida contro il Genk. Ancelotti, Koulibaly e lo staff faranno delle valutazioni a breve".

Gotti dovrebbe confermare il solito 3-5-2 con De Maio favorito su Nuytinck nel terzetto difensivo con Becao e Troost-Ekong. A centrocampo Mandragora, Walace e De Paul con Opoku e Larsen ai lati. In attacco Okaka con Nestorovski, favorito nel ballottaggio con Lasagna.

I precedenti lasciano ben sperare perché il Napoli ha vinto tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro l'Udinese con un punteggio complessivo di 6-1, tenendo la porta inviolata nelle ultime due uscite. La squadra di Ancelotti però è reduce da tre pareggi e un ko nelle ultime quattro trasferte e rischia - senza una vittoria - di eguagliare lo score negativo di Mazzarri che nell'aprile 2010 arrivò a cinque gare esterne senza vittorie. Curiosità: la Dacia Arena è lo stadio che ha visto meno reti in questa Serie A: 12, appena quattro di questi segnati dall’Udinese ed otto subiti. Manolas ha vinto tutte e 9 le sfide giocate in carriera contro l'Udinese.

La gara di Udine ha i contorni dell'ultima chance anche per quanto riguarda la classifica, essendo gli azzurri a -10 dalla Lazio e -9 dalla Roma quarta (ieri impegnata contro l'Inter) e quindi con l'ennesima possibilità di accorciare per quella zona Champions, ritenuta imprescindibile dal club per investimenti e progettualità.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Napoli! Dopo la cocente sconfitta della scorsa settimana contro il Bologna tra le mura del San Paolo, il Napoli è chiamato a dare una sterzata netta alla propria stagione. Nell'occhio del ciclone, ovviamente, Carlo Ancelotti che dovrà scegliere la formazione idonea per affrontare la squadra friulana. Tanti i dubbi quando mancano poche ore alla sfida in programma alle alla Dacia Arena.