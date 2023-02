Rrahmani a Dazn: "Scudetto? Se continuiamo così allora sarà molto facile. Su Kim..."

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, parla così a DAZN dopo la vittoria in casa dello Spezia

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, parla così a DAZN dopo la vittoria in casa dello Spezia: "Lavoriamo tutta la settimana per non prendere gol e vincere, penso però che la felicità non sia solo di noi difensori ma di tutta la squadra, che ha meritato difendendo a partire dagli attaccanti".

Che stacco Osimhen. "Sì, ha staccato molto, incredibile perché è arrivato più in alto del portiere con le mani. Forse devi provare a prendere spazio aiutandoti col corpo, da difensore, ma in certe situazioni non puoi fare nulla".

Come comunicate con Kim? "Parliamo in giapponese, con le mani (scherza, ndr). No, in inglese".