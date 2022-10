Simeone a Mediaset: "Sono nel posto giusto. Ci sono i migliori giocatori e la concorrenza è stimolante"

"Cerchi di dare sempre il massimo ed io lo darò in ogni allenamento per crescere e per dare una mano a questo gruppo".

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della sfida di Champions League contro i Glasgow Rangers: "Già il primo giorno, quando sono arrivato, subito ho avvertito una differenza di passione e di voglia di vedere un argentino in questa squadra. Per me è motivante. Appena esco dal centro sportivo vedo la gente che impazzisce, questo mi dà una grandissima carica. Ci fanno sentire che sono con noi e ce lo fanno sentire tutto il tempo, quindi penso di essere nel posto giusto".

Come valuti il tuo inizio di stagione? "Molto bene. Sono qua per dare un mano a questo gruppo e questa squadra ogni volta che che sono presente. Lo sto facendo, sto dimostrando di essere a disposizione e penso che il mister sa che ha un attaccante pronto per fare bene. Lo sto dimostrando e continuerò a farlo".

La concorrenza con Osimhen e Raspadori ti stimola? "Sì, perché so che non ti puoi rilassare. Stai in una delle migliori squadre d'Italia e sei con i migliori giocatori. Cerchi di dare sempre il massimo ed io lo darò in ogni allenamento per crescere e per dare una mano a questo gruppo".

Qunato ti più aiutare il Napoli per il sogno Mondiali? "Sì mi può aitare, per arrivare in Nazionale devi fare bene nel club. Sono molto contento di essere nei 40 pre-convocati dell'Argentina, per me è emozionante. Cercherò di dimostrare anche al ct Scaloni che ci sono".

Papà ti dà qualche consiglio? "Ormai sono cresciuto, prima quando ero piccolo mi aiutava, ora mi dà consigli solo su cose della vita. Lascia al mister di darmi i consigli e su cosa migliorare".