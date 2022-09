Simeone freme: "Non vedo l’ora di ascoltare quella musica e vivere quell’ambiente incredibile"

Giovanni Simeone non sta nella pella di fare il suo esordio in Champions.

© foto di sscnapoli

Giovanni Simeone non sta nella pella di fare il suo esordio in Champions. L'attaccante del Napoli ha scritto su Twitter alla vigilia del match contro il Liverpool: "Eccola qui la Champions... Non vedo l’ora di ascoltare quella musica nel nostro campo e vivere quell’ambiente incredibile insieme ai nostri tifosi. Vamos!"