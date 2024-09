Simeone in conferenza: "Per Conte posso essere importante oltre i minuti. Su Lukaku..."

Al termine del match contro il Parma, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone è intervenuto nella sala conferenze dal Maradona per rispondere alle domande della stampa.

Il vento è cambiato? "Si, si vede anche dalla mia faccia contenta. In base al gruppo e all'umiltà che abbiamo stiamo ripartendo. Ci siamo detti all'inizio che queste sono le partite da vincere e dovevamo fare qualsiasi cosa per farlo,

Come ti sei trovato in coppia con Lukaku? "Mi sono trovato bene, lavora tantissimo per la squadra, tiene benissimo la palla. E' un punto di riferimento. E' una domanda da fare al mister, io sono sempre disponibile per ogni minuto che c'è da giocare".

Hai già conosciuto i nuovi compagni? "Grandi acquisti da parte della società, adesso siamo ancora più forti con i due nuovi giocatori arrivati ieri. Si vede quando una squadra inizia a sentirsi forte. Il mercato è stato positivo ma dipende solo da noi la riuscita della stagione. E' importante avere gente che fa bene".

Come nasce la decisione di restare a Napoli? "E' stato un mercato abbastanza lungo, a Dimaro ho parlato col mister e mi ha dato la possibilità di capire cosa era la cosa migliore per me. Dopo gli allenamenti è cresciuta la mia fiducia, ho sentito che potevo fare parte del gruppo ed essere importante a prescindere dei minutaggi che mi dà il mister".

"Meglio la qualità che la qualità dei minuti giocati". Hai pensato alla tua frase dell'anno scorso ? "Ho pensato se potevo sentirmi utili, non per i minuti ma se potevo dare una mano alla squadra. Questo mi sono chiesto per primo, poi se credi nel lavoro del mister puoi capire se pupi dare una mano o no. Poi è cresciuta la fiducia, alla seconda partita ho fatto gol. Ho capito di essere nel posto giusto al di là del minutaggio".

Cosa puoi imparare da Lukaku? Come puoi ribaltare le gerarchie? "Il mister ci dice che posizioni precise tenere in campo, vuole sempre che gli attaccanti siano in una posizione strategica. Romelu è un grande calciatore, lo stimo tantissimo. Ora ho tempo per conoscerlo meglio e giocare alla Play con lui".

Cosa vi ha detto il mister negli spogliatoi dopo il primo tempo? "Ci fa sempre buttare fuori quello che credi di non avere. Ha una passione che ti risveglia. Ci ha dato una spinta in più e siamo rientrati in campo come ci ha detto lui".