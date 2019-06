Sky - Lozano si avvicina! C'è il sì del messicano, nodo diritti d’immagine: le ultime

La trattativa per Lozano al Napoli entra nel vivo: pronti 50 miioni di euro per il PSV e offerti 4,5 milioni di euro al giocatore. L'attaccante, secondo le ultime indiscrezioni di Gianluca Di Marzio, ha detto di sì al club di De Laurentiis ma il problema resta legato ai diritti di immagine. Lozano, infatti, è uno dei personaggi più popolari in Messico e vanta un accordo con degli sponsor che gi porterebbero 3 milioni di euro all'anno nei prossimi anni.

I legali del Napoli sono al lavoro per cercare un punto di incontro. Le opzioni sembrano due: o il Napoli aumenta lo stipendio al giocatore e gli compra diritti d’immagine arrivando a pagarlo oltre 7 milioni, o lascia i diritti d’immagine già contrattualizzati ed entrerà titolare solo dei nuovi diritti previsti. Napoli al lavoro, Lozano in avvicinamento.