Sky - Mertens-Napoli, c'è l'accordo! Rinnovo fino al 2022, le ultime

Sembra finalmente trovare un epilogo positivo la telenovela tra Dries Mertens ed il Napoli, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni che volevano il belga andare in direzione Milano sponda Inter. A dare le ultime ci ha pensato il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha annunciato su Twitter l'accordo raggiunto tra le parti: "È sempre stata la sua priorità restare a Napoli, è stato accontentato: c’è l’accordo tra Mertens e il Napoli per il rinnovo fino al 2022". Due milioni e mezzo al giocatore al momento della firma del nuovo contratto, un biennale da quattro milioni annui più bonus​​​​​, questa l'offerta con la quale il Napoli ha eguagliato quella dell'Inter e di fatto convinto il giocatore, il tutto con la regia di Rino Gattuso che avrebbe spinto sulla società per la conferma del belga.

Per Mertens, dunque, il futuro sarà ancora azzurro, e magari non per poco tempo, come racconta ancora gianlucadimarzio.com: "Gli azzurri hanno preso tempo, hanno ragionato, De Laurentiis si è alla fine convinto ad eguagliare la proposta dei nerazzurri. Napoli avrà ancora il "suo" Ciro, almeno fino al 2022. Dopo, chissà: il club avrebbe già accennato al calciatore che per lui ci sarà posto anche quando smetterà di giocare".