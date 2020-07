Sky - Napoli in pole per Szoboszlai! Agenti in arrivo, è il sostituto di Allan

Napoli letteralmente scatenato sul mercato. Come riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club di Aurelio De Laurentiis ha individuato in Dominik Szoboszlai, gioiello classe 2000 del Salisburgo il potenziale erede di Allan per completare il centrocampo: "Il nome del centrocampista ungherese (che ha una clausola da 25 milioni di euro) è in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Napoli che in settimana ha in agenda un incontro con i suoi agenti. Szoboszlai prenderebbe il posto di Allan (in uscita), giocatore per cui il Napoli chiede 30/35 milioni e che interessa anche all'Everton. Sul 2000 però sullo sfondo c'è anche il Milan; a gennaio Boban aveva addirittura trovato un accordo ma ora è il Napoli ad essere avanti e spera di riuscire ad anticipare eventuali mosse future di Rangnick".