Spalletti a Dazn: “Pari giusto, da rivedere atteggiamento nel 2T. Rigore? Inesistente. Su Anguissa…”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto a Dazn nel post-partita di Barcellona-Napoli: "Il pareggio ci lascia buone sensazioni. Bene nel primo tempo, da rivedere l'atteggiamento nella ripresa.

Avete avuto paura? Non la chiamerei così, la chiamerei soltanto difficoltà di capire quando è il momento di accorciare e come andarsi ad incastrare con le loro posizioni.

Come valuta la prova di Osimhen? Ha fatto come gli altri, una buona prestazione. Qui se non fai una buona prestazione difficilmente ne esci contro questi calciatori. E' chiaro però che come atteggiamento di squadra bisogna fare delle scelte. E' questo il passo che deve fare per il ritorno, tanto loro gireranno ancora il pallone come nella ripresa, perché ce l'hanno nella testa.

Pensava che la differenza tra le due squadre fosse minore? Nel primo tempo è stata minore, ne secondo superiore. Dentro quella superiorità del secondo tempo c'è un po' di nostra colpa.

Ha rivisto il rigore? Che idea si è fatto? La mano non è apertissima perché è giù. A quel livello lì è un atteggiamento naturale. Se ho le mani basse così... Con tutta l'onesta intellettuale, hanno meritato il pari ma il rigore è inesistente.

Come sta Anguissa? Anguissa è infortunato, bisogna valutarlo.

Ha indossato di nuovo le scarpette. Scaramanzia? Niente scaramanzia. Sto bene con quelle scarpette lì, mi trovo più a mio agio. Ancora devo sposarmi, quando mi sposo indosserò quelle scarpe lì.