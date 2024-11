Spalletti dissente da Conte: "Rigorino? Non si gridi allo scandalo anche quando non lo è"

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti, in occasione della cerimonia annuale della "Hall of Fame del Calcio Italiano" a Coverciano, ha commentato le dichiarazioni Antonio Conte riguardo l'episodio arbitrale in Inter-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Rigorino in Inter-Napoli? Attenzione a come si trasmette un messaggio, bisogna evitare che si gridi allo scandalo anche quando non lo è".