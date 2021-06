Spalletti può sorridere: Zielinski, Elmas e Lobotka a Dimaro dal primo giorno

La prima fase di Euro 2020 sta terminando e vengono svelati i primi verdetti della competizione.

Polonia e Slovacchia eliminate - Oggi la Slovacchia e la Polonia sono state eliminate dagli Europei. Infatti le due nazionali, inserite nel Gruppo E, hanno terminato la loro avventura rispettivamente terza e quarta con due pesanti sconfitte. Malissimo la Slovacchia di capitan Hamisk, travolta 5-0 dalla Spagna. Mentre la Polonia è stata battuta 3-2 dalla Svezia, concludendo l'Europeo con un solo punto conquistato.

Zielinski, Lobotka ed Elmas a Dimaro - Con l'uscita di scena delle due nazionali, tornano a casa anche gli azzurri Piotr Zielinski e Stanislav Lobotka, che ora si godranno qualche giorno di vacanza prima del ritiro estivo del Napoli. Una buona notizia dunque per Luciano Spalletti, che potrà avere a disposizione i due centrocampisti già dal primo giorno del ritiro di Dimaro. L'appuntamento in Val di Sole è fissato per il 15 luglio, il Napoli resterà in Trentino fino al 25 luglio per poi trasferirsi in Abruzzo (dal 5 al 15 agosto) per la seconda fase del ritiro. A due azzurri usciti oggi si aggiunge l'altro centrocampista del Napoli Eljif Elmas, eliminato in precedenza da Euro 2020 con la sua Macedonia del Nord.