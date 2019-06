Sportitalia - Ancelotti vuole un altro attaccante oltre James: il tecnico spinge per Lozano e Rodrigo

Attraverso il suo sito ufficiale l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà fa il punto sul mercato del Napoli: "James Rodriguez ha scelto il Napoli, come vi abbiamo raccontato ampiamente. Il fantasista colombiano si è promesso ad Ancelotti, con il quale ha un ottimo rapporto fin dai tempi di Madrid, e gradisce non poco la destinazione partenopea. Ma ora bisogna aspettare i prossimi passaggi, anche perché attualmente James è impegnato nella Copa America, poi si entrerà nel vivo. Intanto Ancelotti spinge per Lozano: l’esterno offensivo del Psv ha detto sì al Napoli da oltre un mese, come vi abbiamo anticipato, ma l’eventuale arrivo del messicano è legato soprattutto alle uscite (Verdi e Ounas su tutti, da monitorare anche la situazione di Insigne). Ma Carletto vorrebbe anche un’altra prima punta da aggiungere alla rosa, ecco perché il Napoli non perde d’occhio Rodrigo, specialista del Valencia che l’allenatore apprezza non poco".