Sportitalia - Icardi apre al Napoli! ADL sogna il doppio colpo, Higuain blocca la Juve

"Storia di una domenica fitta di contatti blindati, ma veri. La notizia è che per Mauro Icardi c’è anche l’apertura al Napoli dopo i colloqui approfonditi dei giorni scorsi, con proposta d’ingaggio fino a 10 milioni a stagione". Lo scrive l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà attraverso il suo portale alfredopedulla.com. "Mauro - scrive Pedullà - è a Ibiza per le vacanze, ma questa storia è evidente che dovrà trovare presto una soluzione. Il Napoli è su più tavoli: non ha mollato ancora James, marca stretto Pepé e monitora anche la situazione legata a Lozano. E’ chiaro che il club partenopeo concorra per un importante colpo in attacco, senza escludere la doppia operazione. Tutto questo perché, dopo Rog, anche Verdi è sul mercato e il discorso coinvolge Ounas (non obbligatoriamente al Lille nell’affare Pepé). Il discorso ora è molto semplice: se la Juve continuasse a rinviare l’operazione Icardi, a maggior ragione per le perplessità di Higuain di andare alla Roma e dopo l’eccellente impatto nell’esordio stagionale contro il Tottenham, il Napoli continuerebbe ad andare in pressing con lo scopo di anticipare. La partita resta aperta, ma intanto c’è l’apertura di Icardi al Napoli.