SSCNapoli, il commento sul sito web: "Travolgente ed esaltante, Napoli senza soste!"

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Il Napoli mette la quarta e sul rettilineo del Friuli accelera e sorpassa. Gli azzurri conquistano la quarta partita consecutiva di questo avvio di campionato in maniera travolgente ed esaltante. Il Napoli non conosce soste, vince nei giorni festivi e anche in quelli feriali, impreziosendo questo monday night con una prestazione da caratteri cubitali. Dopo una ventina di minuti Lorenzo Insigne disegna un arcobaleno che scavalca il portiere e trova nella spaccata di Osimhen la sua sublimazione. Per Victor terzo gol in 4 giorni dopo la doppietta di Leicester. Poi è lezione di tattica con uno schema da calcio da fermo che in 4 tocchi porta al tap in spettacolare di Rrahmani. Napoli in cattedra e Koulibaly ancora in copertina con un destro che si infila all'incrocio per un'altra perla dopo il gol contro la Juventus. In meno di un'ora siamo 3-0. Poi il Chucky si concede la licenza del copyright del "tiro a giro" del capitano e griffa il quarto sigillo alla Dacia Arena. Nella notte successiva alla calebrazione di San Gennaro il Napoli scioglie il sangue della passione di un intero popolo e festeggia la splendida solitudine dei numeri primi. Si ricomincia giovedì a Marassi contro la Sampdoria. Un campionato senza respiro, per un viaggio azzurro lungo un sogno...".