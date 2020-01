TABELLA - Napoli, numeri positivi: superiore per possesso e tiri in porta, le statistiche

Numeri ancora positivi per il Napoli di Gattuso, vincente oggi contro il Perugia di Cosmi. Anche i numeri premiano la squadra azzurra, che risultato in vantaggio anche nelle statistiche rispetto alla squadra umbra: 52% di possesso palla, 8 tiri in porta rispetto ai soli 3 realizzati dal Perugia, con 12 tiri totali effettuati dagli azzurri.