Udinese-Napoli 1-1, le pagelle: lampo Osimhen, Ostigard sbanda e Anguissa passeggia. Calzona non aiuta coi cambi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - L’unico sussulto della prima mezz’ora è un suo dribbling. Lucido nella respinta sul tiro velenoso di Davis. Beffato nel finale da Succes.

Di Lorenzo 5 - Non spinge e conferma di essere in riserva. Inspiegabile come non possa mai saltare una partita.

Rrahmani 6 - Prende molti colpi, ma tiene botta contro un Udinese che non fa moltissimo

Ostigard 4,5 - Sbaglia appoggi davvero banali, fotografando al meglio le difficoltà del Napoli. Colpevole anche sul gol dell’1-1, perdendosi Succes.

Olivera 5 - Non spinge e non trova mai i giusti riferimenti. Sul gol dell’Udinese perde il diretto marcatore.

Anguissa 4,5 - Passeggia in mezzo al campo senza mai unirsi alla contesa.

Lobotka 6 - Con gli altri che fanno poco movimento, prova a fare qualcosina ma non sempre trova compagni che attaccano lo spazio. Qualche bella verticalizzazione nella ripresa.

Cajuste 6 - Nel primo tempo l’unico che ci mette un pochino di grinta. Ad inizio ripresa firma anche il primo tiro in porta del Napoli. Premiato, almeno per la volontà. Dal 72’ Traore 5,5 Lento e macchinoso, non riesce ad entrare in partita con vivacità.

Politano 6,5 - Qualche sterzata nel primo tempo, poi la bella giocata ad inizio ripresa per la testa di Osimhen. Molto bello l’assist

Lindstrom 5- Torna titolare dopo un’eternità, ma fatica ad entrare in partita. Sembra viaggiare su frequenze diverse dai compagni. Dall’81’ Ngonge sv.

Osimhen 7 - Non si vede per 51’, ma al primo pallone buono trova lo spiraglio giusto e di testa infila il 15° gol in campionato. Segna un altro gol, annullato per un fuorigioco di pochi centimetri. Uno che fa comunque la differenza. Dall’87’ Simeone sv..

Calzona 5 - È un Napoli svogliato e senza voglia quello che giochiccia. Cambi tardivi e sballati.