Udinese, Runjaic in conferenza: "Il Napoli ha vinto con merito. C'è divario, alla fine ha deciso la qualità"

Al termine del match perso contro il Napoli, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic interverrà nella sala conferenze dallo Bluenergy Stadium di Udine per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.45 - Inizia la conferenza stampa.

"Buonasera a tutti. E' stata una gara intensa, abbiamo cercato di chiudere gli spazi, ci è costato molte energie. Siamo passati in vantaggio anche con un po' di fortuna. Poi Sfortunatamente Lovric si è infortunato. E' un giocatore molto importante per noi, sia difensivamente che offesivamente. Abbiamo fatto entrare un giovane in un momento difficile, ma Atta ha fatto bene. Il Napoli ha fatto una grande partita, è una squadra che ha vinto un campionato, 8/11 hanno giocato stasera. Quando si commettono errori contro una squadra di qualità, questa è la conseguenza logica. Devo fare i complimenti alla mia squadra, giocatori hanno datto tutto fino alla fine. Sono entrati anche molti giovani, questo ci dimostra che possiamo fare bene anche contro squadre di questo genere".

Hai avuto la tentazione di cambiare modulo? "Conosco bene le qualità di Neres e Politano, l'obiettivo era giocare uno contro uno contro di loro, a volte ci è riuscito altre no. Hanno fatto male anche a tante altre squadre, sono difficili da marcare. Il Napoli ha giocatori anche fisici come Lukaku. I ragazzi hanno lottato ma il Napoli ha giocato meglio di noi, bisogna accettarlo. Non siamo riusciti a resistere fino al 90' perchè c'è un divario, nel secondo tempo non siamo riusciti ad opportte resistenza al Napoli".

Qualche cambio poteva farlo prima? "Devo riguardami la partita con calma, contro una squadra del genere si può applicare tutta la tattica che si vuole ma quello che conta alla fine è la qualità. Il Napoli ha sfruttato i nostri punti deboli, ha avuto più possesso palla e più qualità".

Concentrazione a intermittenza, a cosa è duvuto? "Si fanno errori nel calcio, può capitare. Quando non si è concentrati al 100% si possono commettere ma voglio concentrami sui lati positivi. Kristensen un giovane con qualità che ha giocato per la prima volta 90' dopo un infortunio, Atta che ha giocato contro una delle migliori squadre a livello europeo. Nel calcio ci sono tanti fattori da considerare, anche Lucca ha lottato molto contro i difensori del Napoli. Abbiamo lottato molto ma purtroppo non è bastato".

Calati dopo un'ora, fose sono mancate un po' le rotazioni? "Forse sì".

20.55 - Termina la conferenza.