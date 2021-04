UFFICIALE - I convocati di Gattuso per la Samp: intero gruppo a disposizione

Ufficiali da pochi minuti i convocati per la sfida di Marassi contro la Sampdoria in programma domani alle ore 15. Gattuso può contare sull'intera rosa a disposizione per la gara di domani contro la squadra di Ranieri.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Demme, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Cioffi (maglia 58)