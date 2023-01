UFFICIALE - Non solo Kvara, Spalletti perde anche Juan Jesus per infortunio: i dettagli

Altra defezione per Luciano Spalletti in vista del derby di domani contro la Salernitana: Juan Jesus ha riportato un infortunio

Altra defezione per Luciano Spalletti in vista del derby di domani contro la Salernitana: Juan Jesus ha riportato un infortunio che non gli permetterà di prendere parte alla trasferta dell'Arechi. Ad annunciarlo è il Napoli nel suo consueto report da Castel Volturno: "Juan Jesus non prenderà parte alla trasferta di Salerno in seguito ad un trauma contusivo subìto nel corso dell'allenamento di rifinitura".