UFFICIALE - Ostigard è del Napoli! Il tweet di ADL: “Benvenuto Leo!”

Leo Skiri Østigård è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. A darne l’annuncio è il club azzurro attraverso un comunicato su Twitter. L’ex Genoa era presente già da ieri sera a Dimaro e questo pomeriggio, in attesa dell’annuncio ufficiale, ha svolto lavoro in palestra insieme ai suoi prossimi compagni di squadra, i consueti test fisici e si è presentato poi a sorpresa in conferenza stampa. Ora il norvegese classe 1999 è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli e si trasferisce all’ombra del Vesuvio a titolo definitivo dal Brighton.

Anche il presidente Aurelio De Laurentiis ha accolto il norvegese con un consueto tweet: “Benvenuto Leo”.