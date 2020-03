UFFICIALE - Premier Conte: "Chiusura di tutte le attività tranne supermercati e farmacie"

Conferenza stampa pochi minuti fa per il Premier, Giuseppe Conte, che ha annunciato novità importanti per il Coronavirus che riguardano tutto il paese: "Pochi giorni fa vi ho chiesto di rimanere a casa il più possibile, la stragrande maggioranza di voi ha risposto in modo straordinario. Quando ho adottato queste misure ero consapevole si trattava di un primo passo, non l'unico.

Ora è il momento di compiere il passo più importante: disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali e di vendita al dettaglio ad eccezione di negozi alimentari di prima necessità, di farmacie e parafarmacie. Attenzione: non è necessario fare corse ora ai supermercati. Chiudiamo negozi, ristoranti, bar ma con possibilità di fare servizi a domicilio. Per le attività produttive e professionali va attuata la modalità del lavoro agile, vanno agevolate le ferie. Restano chiusi i reparti aziendali che non sono indispensabili per la produzione. Resta garantito lo svolgimento di lavori pubblici come i trasporti.

Per avere un riscontro effettivo di queste misure serviranno un paio di settimane. Voglio dirlo: se i numeri dovessero continuare a crescere non significa dover varare nuove misure. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili".

Domenico Arcuri viene nominato commissario ad hoc, coordinerà in autonomia le attività sanitarie insieme al capo della protezione civile Angelo Borrelli.