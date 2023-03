UFFICIALE - “Presenza ultrà Atalanta negli agguati in Germania”, le motivazioni del Ministero chiariscono il divieto dell’Eintracht

Il provvedimento del Prefetto tiene conto anche di una nota del questore di Napoli, datata 7 marzo

“Il concreto rischio di incidenti tra le opposte tifoserie già dal giorno precedente la gara”. E’ questo uno dei motivi - evidenziato dal Casms (il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) - che ha portato il Prefetto di Napoli a vietare la vendita a tutti i residenti in Germania dei biglietti per la gara tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

Nel provvedimento emanato da Prefetto si legge che il Casms “ha evidenziato gli elevati livelli di rischio in ragione della rivalità tra le due tifoserie che ha fatto registrare incidenti nell’incontro di andata, disputatosi a Francoforte lo scorso 21 febbraio”.

Una partita ritenuta ad alto rischio per il “forte sentimento di rivalsa e vendetta” degli ultras napoletani, ma anche per la “possibile partecipazione alla trasferta di gruppi di tifosi dell’Atalanta, gemellati con quelli dell’Eintracht, ed acerrimi rivali dei napoletani, peraltro presenti in Germania in occasione della gara d’andata ove hanno preso parte agli incidenti lì verificatesi”.