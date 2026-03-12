Juan Jesus: “Stagione complicata! Infortuni? Mi capitò all’Inter, giocammo con i Primavera…”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha commentato la stagione in un'intervista rilasciata ai microfoni di Canale 8: “E’ stata una stagione complicata, ma mi è capitato un anno all’Inter, con Stramaccioni in panchina, in cui a dicembre eravamo a -1 dalla Juventus e poi sono cominciati tanti infortuni. Ci siamo ritrovati a giocare quasi con la Primavera, però parlo di 10-12 anni fa.”

La difficoltà di difendere lo scudetto

Riflettendo sul presente azzurro, Juan Jesus ha aggiunto: “Oggi ritrovarsi in una situazione del genere è complicato perché noi abbiamo uno scudetto da difendere e con giocatori nuovi. E’ una stagione non dico complicata ma diversa da quello a cui di solito siamo abituati tutti”.