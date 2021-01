Verona-Napoli 3-1, le pagelle: Insigne mai in partita, disastro Bakayoko e si salvano in pochi

Meret 5 - Incassa il gol da pochi passi, ma la conclusione è centrale e non del tutto impossibile. Un guizzo d'istinto con i piedi sull'1-1, ma sbaglia almeno 3 rilanci con i piedi dando fiducia alla pressione del Verona. Sul 3-1 lascia lì un pallone morbido e poi salta andando a farfalle. In questo momento ingiustificata l'alternanza: Ospina merita la titolarità.

Di Lorenzo 5 - Male dal suo lato, dove il Napoli imbarca i gol. Verrà giudicato giustamente tra i peggiori, ma in realtà è l'organizzazione complessiva che porta a soffrire gli inserimenti del quinto di Juric o ad uscire a vuoto in pressione come sull'1-1.

Maksimovic 5 - Un salvataggio su Kalinic ad inizio gara, poi una dormita palla al piede che manda Zaccagni verso la porta. Da quel momento alterna qualche buona chiusura ad errori decisamente goffi.

Koulibaly 5,5 - Inizia anche bene, poi con le difficoltà collettive nel leggere gli inserimenti dei trequartisti e dei quinti finisce anche lui nel vortice degli errori. Commette qualche fallo di troppo e quello è il segnale di nervosismo e poche certezze.

Hysaj 5,5 - Soffre difensivamente, come i compagni, ma almeno quando accompagna ha qualche intuizione. Buona la sovrapposizione con il pallone preciso per Demme che sfiora il 2-0. Come Insigne, dopo l'1-1 insiste troppo col palleggio attivando i punti di forza del Verona.

Bakayoko 4,5 - Col Verona gli spazi sono più ampi e fatica a coprire una porzione di campo troppo grande. Zaccagni gli sfugge da ogni parte, sul 2-1 esce prima male e poi non riesce a chiudere Barak. Meritava di uscire lui e non Demme che ha più passo contro i gialloblù (dall'83' Lobotka sv)

Demme 6 - Il migliore del Napoli, forse semplicemente perché segue almeno le direttive per un gioco più in verticale. Da un suo lancio nasce il gol di Lozano, punendo la linea alta del Verona, poi si inserisce due volte: Lozano gli rimpalla la conclusione del 2-0 e Silvestri gli nega il raddoppio. Sostituito, aumentano le praterie a centrocampo (dal 65' Politano 6 - Almeno dà un po' di vivacità nel finale, tagliando il campo. La sua velocità sarebbe servita ad inizio gara sui tanti spazi alle spalle della difesa altissima del Verona)

Lozano 6 - Pronti via, firma il gol più veloce della storia azzurra. Ha diverse occasioni per pungere in ripartenza, ma toglie dalla porta il 2-0 di Demme, poi sfiora l'incrocio dei pali e nella ripresa non trova continuità, disorientato anche dai continui passaggi da destra a sinistra con Politano.

Zielinski 5 - Una buona azione ad inizio gara illude su una grande prestazione che non c'è. Finisce per smarrirsi sulla pressione del Verona e nei due di centrocampo non cambia la situazione. Mezzo punto in meno per la ripartenza che poteva chiudere subito il match, prima rallentando e poi provando a stare a tutti i costi in piedi contro un avversario ultimo uomo (dall'83' Elmas sv)

Insigne 5 - Mai realmente in partita, con un linguaggio del corpo sempre negativo che fa pensare ad un contraccolpo dopo il rigore in Supercoppa. Rinuncia alla verticale anche in contropiede (come da piano gara, dirà Gattuso nel post-partita) e rallenta il gioco, insistendo col fraseggio soprattutto dopo l'1-1 che favorisce la pressione del Verona. Non segue le direttive del tecnico? (dal 60' Mertens 5 - Qualche tocco nello stretto che sblocca alcune azioni, ma incide più che altro con un errore che lancia in porta il Verona per il 3-1)

Petagna 5,5 - Fa quello che può, lottando tra i centrali del Verona per far salire i suoi, allargando spesso sugli esterni. E' chiaro che se deve allargarsi pure al cross si fa fatica a riempire l'area di rigore (dal 65' Osimhen sv - Sarebbe servito ad inizio gara per la profondità sui tanti spazi lasciati dal Verona, invece entra quando i gialloblù sono avanti e difendono più bassi. Difficile giudicarlo, non ha palloni su cui incidere. Corre a vuoto, ma almeno può considerarsi recuperato al 100%)