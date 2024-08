Verona, Zanetti in conferenza: "Anche il Napoli ha difficoltà e cerca una quadra. Faraoni? Rientra, in dubbio Suslov”

Alla vigilia di Verona-Napoli, prima gara di questo campionato, il tecnico dell'Hellas Paolo Zanetti ha presentato il match in conferenza stampa: "Non vedo l’ora, è da tanto tempo che aspetto questa gara e stiamo lavorando per arrivarci al massimo. La partita ha un fascino incredibile che arriva dopo il Cesena e una reazione dobbiamo averla. Ci arriviamo con voglia e fiducia iniziando un percorso che terminerà l’anno prossimo".

Sui singoli: "Frese sta meglio anche se non è al top, ma fra quelli che abbiamo è il più pronto. Sicuramente sarà in campo, è un ragazzo che ci può dare tanto. In futuro potrà essere uno dei nostri punti di forza. Rientra Faraoni in gruppo, c’è da valutare Suslov perché ha un’infiammazione al tendine che gli dà fastidio. Lui resta un giocatore determinante e deve entrare in forma. Se sta bene sarà sicuramente in campo. Tengstedt è un giocatore che fa parte di quelli che sono arrivati per alzare il livello. Non è una scommessa, è un giocatore importante. In questo momento devono andare in campo i migliori".

Sul Napoli: "Conte è uno dei migliori al mondo ed allena una grande squadra. Come noi hanno avuto le loro difficoltà e sono alla ricerca di una quadra, credo sia una cosa normale. Quando si parla bisogna essere chiari e per salvarsi serve un’impresa, non posso dire che ci salveremo sulla carta a mani basse".

Sul ko col Cesena in Coppa Italia: "Non voglio parlare troppo di una partita dell’11 agosto. È stata una grande opportunità per crescere e capire che se giochiamo così non co salviamo nemmeno in Serie B. L’approccio e le motivazioni saranno diverse. Può essere stato uno schiaffo per diventare più forti. Certo, non me l’aspettavo, ma il grado di preoccupazione zero perché sono film visti e rivisti. Sono cose che succedono per un gruppo in costruzione. Un gruppo solido con il Cesena non l’ho visto e mi è scattata la necessità di lavorare anche sull’aspetto morale e del cuore di questa squadra. I ragazzi devono andare in campo per aiutarsi l’uno l’altro, nel mezzo ci stanno gli alti e i bassi. Sono innamorato dei miei giocatori, non ho avuto una squadra che corre così e per questo ci sono rimasto anche un po’ male".