VIDEOGALLERY - Cena conclusa, le parole di ADL e Gattuso

Il Napoli si ritrova per la rituale cena di Natale. Occasione per un confronto tra il patron Aurelio De Laurentiis e la squadra, dopo le note vicende del 5 novembre scorso ed il braccio di ferro avviatosi con le sanzioni imposte dal club sugli stipendi del mese d'ottobre. A Villa D'Angelo grande curiosità anche per vedere il nuovo tecnico Rino Gattuso, che sembra aver avuto un buon impatto con la squadra e con la piazza. Seguiremo l'evento ed eventuali dichiarazioni con il nostro inviato sul posto.

AGGIORNAMENTO 22.30 - Si è conclusa la cena natalizia del Napoli a Villa D'Angelo, con diversi azzurri che hanno già lasciato la struttura. "Ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità". Arrivano le parole ufficiali di Aurelio De Laurentiis pronunciate alla cena di Natale, come riporta il sito ufficiale del club azzurro: "E' l'unico - ha spiegato il patron - che ci può traghettare verso una grande bellezza. A tutti voi dico: siate sereni perchè il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l'azzurro".

Parola anche a Gennaro Gattuso. Il tecnico, come riporta il sito ufficiale del club, ha parlato così alla squadra: "Non è un bel periodo ma testa alta. Abbiamo la possibilità per uscire da questa situazione. Napoli è una piazza importante con una maglia importante. Abbiamo una Società fortissima e una squadra fortissima. Credo fortemente in voi".

AGGIORNAMENTO 22.20 - In questo momento la cena è in corso, c'è stato lo scambio dei regali. Il primo ad andare via è stato Kostas Manolas.

Sono arrivati praticamente tutti a Villa D'Angelo per la cena natalizia. Tra gli ultimi c'è Rino Gattuso, ripreso dal nostro inviato sul posto al suo arrivo. In basso il video del nuovo tecnico azzurro.

A Villa D'Angelo ecco sfilare anche Mertens, Younes, Llorente (acclamato dai tifosi) così come Meret e Di Lorenzo. Milik saluta i tifosi presenti (video in basso)

Arrivano via via tutti gli azzurri: sfilano Manolas, Elmas, Luperto che fanno il loro ingresso a Villa D'Angelo.

Arrivato Aurelio De Laurentiis accompagnato da Andrea Chiavelli ed Alessandro Formisano. Il patron non ha rilasciato dichiarazioni.

Arrivato anche Nikola Maksimovic, che sarà squalificato per la trasferta di Sassuolo dopo le due giornate rimediate nella trasferta di Udine.

Primo ad arrivare Lorenzo Insigne, in compagnia della moglie Jenny. A seguire c'è Jose Callejon. (In basso i video dei loro arrivi).

Si attende l'arrivo dei primi ospiti a Villa D'Angelo. Sono circa 125 gli invitati alla serata.

Arrivato il responsabile del settore giovanile del Napoli, Gianluca Grava. (Video in basso)