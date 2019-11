Zazzaroni: "Gli azzurri hanno inviato dei messaggi a ADL che non ha voluto rispondere"

Il vice direttore de il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilevato un retroscena nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, programma in onda su Canale 21 in merito alla delicata situazione in casa Napoli: "I calciatori del Napoli hanno provato a fare dei passi indietro. Hanno mandato dei messaggi al presidente De Laurentiis che, ancora infastidito, non ha risposto. Le multe richieste dalla società azzurra sono salatissime. Il rapporto tra calciatori e presidente restano decisamente tesi".