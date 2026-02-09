Napoli Basket ko con Venezia, coach Magro si scusa: "Sbagliato l'atteggiamento"

Sconfitta per la Guerri Napoli che cede alla Reyer Venezia per 64-79, nella gara valevole per la diciannovesima giornata di Serie A, disputata ieri pomeriggio all’Alcott Arena. Per la squadra di Coach Magro debutto di Totè, mentre è stato indisponibile Caruso, out per una distorsione alla caviglia. Si segna ad inizio partita, doppio alley-oop per Totè, Tessitori risponde per gli ospiti, Bolton pareggia prima del minibreak di 6-0 per Venezia, trascinata da Parks, 8-14, timeout Napoli. Torna a segnare la Guerri con Bolton e Totè, ma Venezia realizza con Wheatle e Candi. Nuovo parziale Guerri con Bolton e Totè, tripla per lui. Sulla sirena Wheatle realizza il 17-20. Parte bene Venezia nel secondo quarto, trascinata da Horton, Simms accorcia sul -5, 21-26. Gli azzurri non riescono a segnare dalla lunga distanza, Tessitori realizza da sotto, Gentile per il 25-32 a 4 minuti dalla fine ma è ancora Tessitori a schiacciare per la Reyer. Nel finale di quarto è Venezia a segnare con Wiltjer, tripla per lui, il quarto si chiude sul 31-42.

Triple per Bolton e Wiltjer in apertura di terzo parziale, Candi segna ancora dalla lunga distanza, Flagg in entrata per il 36-50 a metà terzo periodo. Gli azzurri provano a restare in partita con i canestri di El Amin e Mitrou Long, 42-52, timeout Venezia. Si fa sentire l’Alcott Arena, i liberi di Treier valgono il 47-53, Valentine trova una tripla da lontanissimo dopo una rocambolesca azione. Il quarto si chiude sul 49-59.

Nel quarto parziale Parks segna per Venezia, Flagg realizza in contropiede, ma è ancora Parks a riportare Venezia sul +12, 65-53, timeout Magro. Nel finale gli azzurri ci provano la Reyer riesce a gestire il vantaggio, allungando fino al definitivo 64-79.

Tabellino:

Flagg 6, Mitrou-Long 8. El-Amin 13, Faggian, Treier 2, Simms 2, Gentile 2, Totè 20, Bolton 11, Caruso n.e., Gloria n.e., Esposito n.e.

Dichiarazione Coach Alessandro Magro:

“Chiediamo scusa per l’atteggiamento del primo tempo. Venivamo da due buone partite giocate in casa e stasera mi aspettavo una partita completamente diversa dal punto di vista dell’energia. Questo calo è completamente ingiustificato. Ho visto una squadra oggettivamente al di sotto del livello di ritmo e intensità di cui avevamo bisogno. Abbiamo prodotto la partita peggiore al tiro della stagione, se tiri 73 volte col 33% fai fatica a vincere le partite. Noi prendiamo energia dall’attacco, se i tuoi migliori giocatori hanno percentuali cosi basse diventa davvero difficile. Siamo in difficoltà, senza dubbio, e questa partita ci mette nella posizione di doversi fare un’esame di coscienza. Le gare si possono perdere, ma non mi piace farlo con quest’atteggiamento.”