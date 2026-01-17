Prima pagina La Guerri Napoli a Sassari per consolidare la zona play-off.

vedi letture

La Guerri Napoli scenderà in campo Domenica 18 Gennaio alle 17.00 a Sassari. Intanto, dal fonte mercato arrivano buone notizie: pronto un gran ritorno.

E' tempo di primi bilanci in casa Guerri Napoli. Si è appena concluso il girone d'andata con obiettivo Final-8 di Coppa Italia raggiunto. Determinante l'esclusione dal campionato di Trapani Shark e la revoca dei punti in classifica per le squadre che avevano conseguito vittorie contro i granata. Tuttavia, queste prime 15 gare disputate non hanno pienamente convinto nè i tifosi nè lo staff tecnico sui rendimenti del roster, evidentemente carente di qualche pedina necessaria per consolidare alcuni equilibri. L'ambizione della nuova società stellestrisce è grande e il regalo di mercato porta il nome di Leonardo Totè, stando agli ultimi rumors indicati da Giuseppe Malaguti e "Il Mattino", prossimo al ritorno all'ombra del Vesuvio per la terza volta in carriera. Ci si aspettava qualcosa in più da Caruso, inutile negarlo, l'innesto di Totè va a rinforzare il reparto lunghi già formato da Willy (che, tuttavia, potrebbe partire) e Croswell (molto più convincente nelle ultime uscite stagionali). Ma non è finita quì: James Laughlin sta sondando anche qualche profilo straniero nello spot di guardia/ala piccola per conseguire un up-grade rispetto a un El Amin eccessivamente incostante. Tornando al campo, Napoli sfida la Dinamo Sassari di Mrsic già battuta senza troppi affanni nel girone di andata: è un match delicato, la vittoria potrebbe svoltare definitivamente le prospettive dei partenopei accrescendo la consapevolezza del proprio valore.

DINAMO SASSARI, INFERMERIA PIENA E ASSENZE PESANTI

Sassari è una squadra con diversi giocatori di pedigree offensivo, primo tra tutti il grande ex Jacob Pullen. L'eroe della salvezza azzurra e della Coppa Italia 2024 non ha ancora impressionato dal suo approdo sull'isola: sprazzi di prodezze ma anche difficoltà a coesistere in back-court con altri giocatori amanti del palleggio. E' Desure Buie il giocatore di riferimento tra i sardi, playmaker esile e atletico dotato di ottima mano da fuori e abilità nell' 1vs1, registra un elevatissimo numero di assist a partita forte della sua visione di gioco. La guardia da starting 5 è Nate Johnson, classico due di attacco ai fianchi e tiro dal palleggio. Lo specialista al tiro da tre è Beliauskas, shooter di mattonella, alternato a Carlos Marshall, giocatore più duttile ed energetico. Tuttavia Marshall sarà assente al 100% (infortunio al ginocchio), Beliauskas si accomoderà con lui in tribuna con grande probabilità (come riportato da Mrsic nelle intervista pre-partita). Da capire invece le condizioni di Buie e Johnson, anch'essi ai box nella sfida infra-settimanale di Fiba Europe Cup e se dovessero giocare comunque lo sarebbero in una condizione atletica precaria. Sotto le plance agiscono Rashawn Thomas e McGlynn, coppia 4-5 ben rodata nei movimenti e di costante apporto in fatturato offensivo. Ceron, Zanelli e Visconti sono i players italiani del perimetro: occhio soprattutto all'ex Virtus Bologna che può esaltarsi davanti al suo pubblico. Seck e Mezzanotte agiranno di copertura a Thomas e McGlynn: capita spesso che i due americani spendono falli nei primi 20' di gioco.

GUERRI NAPOLI, SERVE UNA PROVA CORALE

Guardando alle assenze in casa Sassari le rotazioni allungate di Napoli potrebbero essere la chiave del match. Aamir Simms è chiamato a una prova di riscatto dopo le partite con Varese e Milano in cui ha mostrato un atteggiamento a tratti insofferente; Savion Flagg sta bene ed è tornato sui numeri di inizio stagione. Bolton e Mitrou Long pronti ad assorbire un minutaggio molto elevato, come di consueto. El Amin e Caruso in odore di taglio, ci si aspetta una reazione di orgoglio e una partita quantomeno di voglia ed energia. Croswell è in forma e con Milano ha giganteggiato su Nebo (14 rimbalzi a fine partita), Faggian e Treier più coinvolti di inizio stagione, entrambi preziosi in alcune fasi del match. Gentile N.E. nell'ultima gara, può dare tempi di gioco diversi a quelli di Mitrou Long per calmare la frenesia di certi momenti. Non dovrebbero esserci assenze, salvo colpi di scena.

APPUNTAMENTO

Si scende in campo alle 17.00 di Domenica 17 Gennaio. Match visibile come di consueto su LBA TV.