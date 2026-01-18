Guerri Napoli, in terra sarda si ritrovano certezze! Mitrou-Long da leader

La Guerri Napoli torna alla vittoria contro la Dinamo Sassari del grande ex Jacob Pullen. Oltre Mitrou Long, ottima prestazione per Caruso ed El Amin.

Una boccata d'ossigeno nel momento che serviva. Napoli ritrova le sue certezze e sopperisce all'assenza di Simms (out per motivi familiari) affidandosi al suo leader Naz Mitrou Long, ben spalleggiato da El Amin, Caruso e Flagg nei momenti chiave. La Dinamo Sassari orfana di Marshall e Beliauskas gioca una partita sotto ritmo e prova a impensierire i partenopei sul finale con Desure Buie, ma la freddezza nei possessi decisivi fa sì che Magro possa rientrare sorridente all'ombra del Vesuvio. Molto negativa la prestazione di Jacob Pullen, eccessivamente accentratore nel gioco di Mrsic concluderà con un terrificante 0 su 7 da tre e 1 su 6 da due.

PRIMO QUARTO

Colpi da una parte e dall'altra nei primi dieci di gioco. Subito bene in partita Mitrou Long con cinque punti consecutivi, dall'altra parte inizia bene Vincini con tripla dall'angolo e un bel movimento spalle a canestro; risponde presente Savion Flagg che percepisce il peso delle responsabilità vista l'assenza di Simms. Croswell argina Thomas, il giocatore più pericoloso dei padroni di casa, Caruso si presenta con una stoppata e una chiusura al ferro. Tuttavia la partita è molto equilibrata e si raggiunge la prima pausa sul punteggio di 17-20

SECONDO QUARTO

Sassari trova buone risposte da Mezzanotte in uscita dalla panchina, per Napoli sale di colpi Rasir Bolton con le sue classiche penetrazioni da campettata estiva. L'impressione, tuttavia, è di non aver ancora la partita tra le mani: eccessivi i lay-up falliti per superficialità, basse le percentuali ai tiri liberi e qualche palla persa di troppo. Caruso ed El Amin portano in campo freschezza e canestri facili, dall'altra parte Rashawn Thomas si fa sentire sotto le plance. Ancora equilibrio, 37-39 alla pausa lunga.

TERZO QUARTO

Willy Caruso ha una faccia diversa rispetto al solito. Molto propositivo, duro nei duelli uno contro uno, totalizzerà a fine partita ben quattro stoppate (di cui una sontuosa su Pullen in penetrazione). El Amin è il riferimento offensivo del momento e trova la via del canestro con giocate semplici ed efficaci. Flagg corregge le percentuali dall'arco, nota stonata Treier che sbaglia troppi tiri in ritmo. Per la Dinamo è ancora Mezzanotte il più propositivo e inizia a intravedersi anche Buie, palesemente fuori condizione (come Nate Johnson) per gli infortuni da cui reduce. 57 - 61 all'ultima sirena.

QUARTO PERIODO

Napoli da' la spallata al match nei primi 5' dell'ultima frazione. Mitrou Long cinico dai 6 e 75, Caruso rolla bene e viene servito puntualmente da Naz (7 assist a fine partita). Jacob Pullen perde le staffe e reclama un fallo su tiro ma l'arbitro chiama flopping, poi continua a forzare conclusioni. Flagg macina punti e Napoli vola sul +13 a sei minuti dalla fine, time out per Mrsic. Al rientro Visconti segna da tre e subito dopo Buie di nuovo da tre con annesso fallo di Treier, in un amen il match è riaperto. Napoli non trema, El Amin fa 2+1 e su una rimessa a 6 secondi dal termine dei 24 Mitrou Long sfrutta furbamente una disattenzione della difesa avversaria portando due punti facili a referto. Si amministra negli ultimi possessi, termina 78 - 84.

TABELLINI

Sassari: Thomas 15, Mezzanotte 13, Buie 11, Vincini 9, MC Glynn 6, Visconti 6, Pullen 5, Johnson 3, Ceron 3, Seck 2,

Napoli: Mitrou Long 19, El Amin 18, Flagg 16, Croswell 9, Caruso 9, Bolton 6, Gentile 4, Treier 2, Faggian 1

SITUAZIONE CLASSIFICA

E' una vittoria pesantissima che consente agli azzurri di raggiungere Cremona a quota 14, ieri corsara a Trento. Momentaneamente agganciata anche Trieste (a riposo causa esclusione di Trapani) e intanto Tortona, ferma a 18, sembra meno lontana. La stessa Tortona farà visita a Magro&co. alla Alcott Arena settimana prossima: una super-sfida che può segnare la svolta della stagione.