Guerri Napoli–Reyer Venezia, è il momento di cambiare marcia

Guerri Napoli, l'arrivo di Totè porterà energia al roster? Il match contro la Reyer Venezia può fungere da spartiacque della stagione.

La Guerri Napoli torna in campo. Scontato il turno di pausa, cui saranno soggette tutte le squadre di LBA nel girone di ritorno (causa esclusione Trapani Shark), coach Magro ha avuto due settimane di lavoro per inserire Leonardo Totè nell’assetto del roster partenopeo. Valigie pronte per Ed Croswell: nonostante i buoni progressi negli ultimi due mesi, lo statunitense non ha convinto lo staff e potrebbe già essere escluso dai convocati nel match di Domenica. Sul fronte mercato siamo agli sgoccioli per l’approdo di un’ala piccola, probabile provenienza dal mondo G-League. Analizziamo il match di giornata con l’approfondimento del roster veneziano.

REYER VENEZIA, UNA CORAZZATA CON AMBIZIONE SCUDETTO

Inutile girarci attorno, la Reyer Venezia è una delle quattro regine del campionato italiano assieme a Bologna, Brescia e Milano. Appena conquistata la qualificazione ai playoff Eurocup, la marcia in LBA prosegue a ritmo spedito e sono pochissimi finora i passi falsi.

RJ Cole è il playmaker di Neven Spahija, sta attraversando un periodo di forma fisica smagliante: regista che da’ equilibrio e porta in tasca sempre numeri importanti di realizzazione e assist smerciati. Leonardo Candi e l’ex Giovanni De Nicolao a sostituirlo nei pochi minuti di panchina, soprattutto il primo si conferma un giocatore estremamente qualitativo e ordinato. Torna Kyle Bowman dall’infortunio e non è una buona notizia per Magro: l’ex Treviso è uno scorer di esperienza che va’ costantemente attenzionato. La stella è l’ex NBA Denzel Valentine, giocatore con picchi di talento impressionanti ma occhio al vizio della discontinuità. Sorpresa Chris Horton: dopo qualche rumors di taglio è reintegrato a pieno regime nel gruppo e scenderà sul parquet per battagliare sotto le plance. Amedeo Tessitori ha fatto male alla Guerri nel match di andata e avrà un minutaggio leggermente più alto rispetto alla sua media. Lo spot di ala grande è di tenore molto elevato: Kyle Wiltjer si da il cambio con Jordan Parks, entrambi giocatori di scia dal costante rendimento in questa stagione. Alessandro Lever, Carl Wheatle e Stefan Nikolic sono i role player chiamati a dare sostanza al quintetto quando c’è bisogno di aumentare la fisicità e l’intensità difensiva. Una squadra forte, fisica, talentuosa e lunga nelle rotazioni: la Reyer Venezia potrà giocarsi le sue carte nei playoff e ne è consapevole.

GUERRI NAPOLI, ADESSO SERVE QUALCOSA IN PIU’

Finora non è mai arrivata una vittoria in partite complicate da vincere, è un dato di fatto. E’ questo ciò che si chiede alla Guerri: più intraprendenza e prestazioni importanti contro squadre importanti. Con l'arrivo di Totè si giocherà più pick and roll e si cercheranno soluzioni per lo spalle a canestro dell'ormai ex EA7 Milano, trame di gioco finora mancanti nell'assetto tattico degli azzurri. Da ritrovare la continuità per Simms e Mitrou Long, giocatori di spicco del roster troppo inclini a black out ultimamente. Occhio agli accoppiamenti in ala grande: Savion Flagg è chiamato, come di consueto, a un minutaggio importante e dovrà cercare di limitare le scorribande di Wiltjer, giocatore pericolosissimo dai 6 e 75. Nota lieta El Amin: dopo i rumors di taglio, la guardia americana ha sfoderato tre prestazioni di totale riscatto e ha convinto, almeno momentaneamente, coach Ale Magro. La Alcott Arena darà il suo contributo: prevendita ancora blanda ma si spera in un'accelerazione nella vendita dei ticket nelle prossime 24 h.

L'APPUNTAMENTO

Palla a due fissata ore 16.00. Per inseguire il sogno play-off serve un cambio di marcia e una vittoria domani potrà alimentare la consapevolezza di essere una squadra di valore che ha ancora tanto da dimostrare.