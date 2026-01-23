Tuttonapoli Napoli Basket-Bertram Tortona, la preview: ritorna Aamir Simms

La Guerri davanti al suo pubblico sfida Tortona di Vital &co. Servirà una prestazione maiuscola per battere i piemontesi, squadra lunga e talentuosa.

Sabato pomeriggio ore 18.15 alla Alcott Arena torna la Guerri Napoli, reduce da una vittoria molto importante a Sassari e con entusiasmo crescente in vista delle Final-8 di Torino. Ospite è la Bertram Yacht Tortona, in leggera flessione (due sconfitte consecutive) dopo una prima parte di stagione molto positiva. Analizziamo il match partendo dall'avversaria di giornata.

TORTONA, ROTAZIONI MOLTO QUALITATIVE

Ezra Manjon è l'unico playmaker di ruolo, appena rientrato da un infortunio estenuante che ne ha compromesso tutta la prima metà di calendario. Rapido di mani e di piedi, buon realizzatore e discreto passatore, è coperto in regia principalmente da Prentis Hubb, combo-guard con spiccate doti di ball handling e mano mancina finissima dai 6 e 75. Poi Cristian Vital che creerà non pochi grattacapi a coach Magro: squalo offensivo tuttofare, è il capocannoniere della LBA con 19.8 punti di media a partita. Tommaso Baldasso è il sesto uomo, tiratore di scia in uscita dalla panchina a cui bisognerà prestare particolare attenzione. In ala piccola agisce Artur Strautins, tra i giocatori più costanti apprezzabili sul parquet italiano, autore sempre di prestazioni complete per apporto sia offensivo che difensivo, alternato ad Andrea Pecchia, arcigno difensore su palla e discreto penetratore. Justin Gorham e Brekkott Chapman nello spot di 4, portano fisicità, atletismo e contributo di rimbalzi al quintetto. A decidere le sorti del match di andata fu Dominik Olejcniziak, centrone old style con movimenti spalle a canestro di gran fattura; nella batteria dei role players Joonas Riisma, Paul Biligha e Lamine Tandia, utilizzati con minutaggio contenuto da coach Fioretti per il lavoro sporco. Dunque, un roster che ha tutto per poter competere ad alti livelli come sta dimostrando quest'anno, ambizioso di una qualificazione ai playoff con posizionamento importante.

GUERRI NAPOLI, UN GRADITO RIENTRO

Aamir Simms è rientrato in gruppo dopo l'assenza per motivi familiari. A Sassari si è sentita la sua mancanza, è un giocatore che da' sostanza alla spina dorsale del roster pur non brillando nell'ultimo periodo. Mitrou Long ha condotto bene il ritmo partita Domenica scorsa ed è in buono stato di forma fisica; Bolton cerca il riscatto da una prestazione opaca, l'unica o tra le poche di una stagione finora di ottimo livello. El Amin e Caruso da otto in pagella, hanno reagito molto bene ai rumors di mercato relativi a un ipotetico taglio. E' ancora troppo esiguo il rendimento di Treier, Faggian e Gentile: servirà qualcosa in più per fronteggiare una squadra lunga nelle rotazioni. Benissimo Flagg, finalmente ritrovato dopo qualche prestazione negativa; continua la crescita di Croswell, migliorato molto nell'abilità a chiudere i pick and roll a canestro.

FRONTE MERCATO

Pare ormai cosa fatta per il ritorno di Leo Totè a Napoli. L'annuncio dovrebbe arrivare nella giornata di Lunedì. A tal punto si aprono due scenari: potrebbe partire Caruso per fargli posto, ma l'ipotesi più accreditata è il taglio di Croswell. In tal modo Napoli rinforzerebbe il parco italiani con l'innesto di un giocatore che sposta gli equilibri e verrebbe poi ingaggiato un esterno americano con buone percentuali dall'arco: il roster di Magro è privo di un tiratore specialista e in molti match questa mancanza ha pesato parecchio.

APPUNTAMENTO

Palla a due ore 18.15 alla Alcott Arena, diretta tv su Sky/Now e LBA TV.