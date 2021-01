2020, OTTOBRE AZZURRO - Il caso Juve-Napoli, l'avvio duro in Europa e la vittoria nel derby

Mese di ottobre che si apre nel segno di una polemica che durerà settimane. Il Napoli, dopo l'esplosione del focolaio in casa Genoa, viene bloccato dall'ASL in quanto potenzialmente in pericolo. Tra gli azzurri emergono due casi di positività al Covid in seguito al match contro il Grifone, quelli di Zielinski ed Elmas.

Si decide dunque di non far partire il Napoli, secondo quanto ordinato dall'organo sanitario competente, in questo caso l'ASL di Napoli. La Lega e la Juventus non ci stanno, in quanto il protocollo firmato in privato prevede che il Napoli debba presentarsi regolarmente allo Stadium.

La partita non si gioca, il Napoli resta a casa in quarantena e perde la partita a tavolino. In seguito il giudice sportivo assegna agli azzurri anche un punto di squalifica. Situazione esplosiva che porta il Napoli a fare ricorso, bocciato poi in due gradi di giudizio. Si arriverà al Coni.

Intanto il campionato riparte dopo la sosta, e gli azzurri si presentano carichi (anche in seguito alle polemiche) contro l'Atalanta di Gasperini: a Bergamo è successo azzurro.

Comincia anche l'Europa League, ma gli azzurri stavolta falliscono l'appuntamento contro l'AZ Alkmaar: gli olandesi al San Paolo si impongono per 0-1, di fatto mettendo il salita la strada degli azzurri in Europa.

Intanto il Napoli si rialza in campionato, nel derby campano contro il Benevento: al Vigorito finisce 2-1 nel segno di Lorenzo Insigne autore di un gran gol. Il trend positivo si ritrova anche in Europa League, dove gli azzurri trovano i primi tre punti in casa della Real Sociedad.