5 anni senza Pino Daniele: domani il ricordo in città e lo speciale di Radio Marte

Cinque anni senza Pino Daniele. Il cantautore napoletano fu stroncato da un infarto il 4 gennaio del 2015 e la messa in ricordo dell'artista sarà celebrata dal parroco Salvatore Giuliano domani alle 12.30 nella chiesa di Santa Maria dell'Aiuto. Non mancheranno le iniziative in città. Il pianoforte del maestro Danise suonerà per il quarto anno sul Lungomare per chiamare a raccolta tutti i fan, Radio Marte trasmetterà ininterrottamente, tra le 06.00 e le 08.00 e dalle 14.00 alle 20.00, esclusivamente canzoni di Pino Daniele. Si tratterà, oltre al ricordo stesso, di un interessantissimo viaggio attraverso l'intera carriera di Pino Daniele, che sarà certamente apprezzato dai suoi fan e dall'intera città.