60% di sconto sui prodotti Napoli. tutte le offerte di e-napolistore

A risollevare il morale nell'ambiente partenopeo ci pensa come al solito Napoli Store con le sue fantastiche offerte sui prodotti ufficiali dedicati ai tifosi azzurri. E' attiva infatti una promozione sull'abbigliamento di rappresentanza, la linea tecnica e la linea di allenamento realizzate dalla Kappa con ribassi fino al 60% sul prezzo di vendita. T-shirt, polo e felpe, ideali per il periodo primaverile, maglie da allenamento, pantaloncini, maglie in tessuto tecnico, kway, giacche e tanto altro. Approfitta dell'offerta accedendo dal link infondo e se superi la soglia di 89,90€ pagando con carta, non ci saranno costi aggiuntivi di spedizione.

Clicca qui per il 50% off sui prodotti del Napoli