Abramovich vende il Chelsea, tifosi disperati: "Fine di un'era"

© foto di Gaetano

L'addio di Roman Abramovich al Chelsea pone fine a un'era di quasi 20 anni, in cui il club londinese si è seduto in pianta stabile al tavolo delle grandi d'Inghilterra e d'Europa. La pagina Twitter del club ha raccolto in pochi minuti tantissimi messaggi commossi da parte dei sostenitori dei blues che mostrano riconoscenza nei confronti del magnate russo. I "Grazie di tutto" si alternano al "Fine di un'era" tra il rassegnato e il soddisfatto da parte dei tifosi degli altri club. "Il più grande di sempre" per molti tifosi, mentre c'è chi predice un futuro grigio per il club: "Era una piccola squadra prima di Roman, tornerà una piccola squadra".